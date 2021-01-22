У Києві госпіталізація людей з середньою та важкою формою захворюваності на COVID-19 знизилась. Наразі завантаженість госпіталів становить 30%.

Жорсткі карантинні обмеження в Україні є ефективними, адже вони призвели до нівелювання стрімкої захворюваності на коронавірус. Про це заявив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі 24 каналу.

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За його словами, після завершення локдауна захворюваність на COVID-19 зростатиме, але не так стрімко, як це могло б бути без жорстких обмежень.

Локдаун показав результат, бо він був правильно організований,

– заявив Рубан.

Як зазначив очільник Держпродспоживслужби Києва, у грудні 2020 року прогнозували, що зростання захворюваності відбуватиметься протягом 3 тижня обмежень, як кожного року на ГРВІ та грип. За його словами, це відбувається саме після 12 – 14 січня.

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Рубан розповів, що згідно з київськими даними, наразі інкубаційний період захворювання на COVID-19 зменшився до 3 – 7 діб. Саме тому вже через тиждень жорстких карантинних обмежень можна говорити про результат.

"На сьогодні ми маємо результати ефективності локдауна за перший тиждень і це – зменшення захворюваності", – наголосив він.

Зверніть увагу! Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо готовності українців зробити щеплення від COVID-19. Згідно з результатами, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити. Детальніше про це – читайте тут.

Коли послаблять карантинні обмеження

Як зазначив Рубан, з 25 січня можна буде впроваджувати вже менш жорсткі карантинні заходи, аніж були протягом останніх 2 тижнів. За його словами, учні всіх класів зможуть піти до школи.

Водночас у ВНЗ самостійно прийматимуть рішення щодо навчання в умовах карантину.

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Коронавірус в Україні: яка ситуація із захворюваністю

В Україні станом на 22 січня 2021 року за добу виявили 5 348 нових випадків захворюваності на COVID-19. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі осіб.

Найбільше хворих виявили у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.

Від початку пандемії в країні зафіксували 1 182 969 випадків інфікування. З них одужали 928 969 пацієнтів. На жаль, померли від ускладнень 21 662 хворих.



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу