Чи вплинув локдаун на поширення COVID-19 у Києві та коли його послаблять: пояснення Рубана
У Києві госпіталізація людей з середньою та важкою формою захворюваності на COVID-19 знизилась. Наразі завантаженість госпіталів становить 30%.
Жорсткі карантинні обмеження в Україні є ефективними, адже вони призвели до нівелювання стрімкої захворюваності на коронавірус. Про це заявив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі 24 каналу.
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За його словами, після завершення локдауна захворюваність на COVID-19 зростатиме, але не так стрімко, як це могло б бути без жорстких обмежень.
Локдаун показав результат, бо він був правильно організований,
– заявив Рубан.
Як зазначив очільник Держпродспоживслужби Києва, у грудні 2020 року прогнозували, що зростання захворюваності відбуватиметься протягом 3 тижня обмежень, як кожного року на ГРВІ та грип. За його словами, це відбувається саме після 12 – 14 січня.
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Рубан розповів, що згідно з київськими даними, наразі інкубаційний період захворювання на COVID-19 зменшився до 3 – 7 діб. Саме тому вже через тиждень жорстких карантинних обмежень можна говорити про результат.
"На сьогодні ми маємо результати ефективності локдауна за перший тиждень і це – зменшення захворюваності", – наголосив він.
Коли послаблять карантинні обмеження
Як зазначив Рубан, з 25 січня можна буде впроваджувати вже менш жорсткі карантинні заходи, аніж були протягом останніх 2 тижнів. За його словами, учні всіх класів зможуть піти до школи.
Водночас у ВНЗ самостійно прийматимуть рішення щодо навчання в умовах карантину.
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Коронавірус в Україні: яка ситуація із захворюваністю
- В Україні станом на 22 січня 2021 року за добу виявили 5 348 нових випадків захворюваності на COVID-19. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі осіб.
- Найбільше хворих виявили у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.
- Від початку пандемії в країні зафіксували 1 182 969 випадків інфікування. З них одужали 928 969 пацієнтів. На жаль, померли від ускладнень 21 662 хворих.
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