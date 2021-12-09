Група європейських учених з понад 12 наукових інститутів вирішила проаналізувати вплив препаратів, що найчастіше призначаються хворим, на склад мікробіоти кишківника. Найбільш небезпечними виявилися кардіометаболічні ліки та антибіотики.

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Що таке мікробіота

Мікробіота кишківника – це мікроорганізми, що живуть у травній системі та виконують низку корисних функцій і є частиною нормальної флори. Це трильйони бактерій, які впливають на багато систем організму.

Багато хто знає, що, наприклад, антибіотики негативно впливають на мікробіоту, скорочуючи біорізноманіття бактерій. Тому люди стають резистентними до цих препаратів.

Наразі вчені додали до антибіотиків кардіометаболічні препарати як найбільш шкідливі для кишківника.

Що показав аналіз

Загалом вчені проаналізували 28 різних ліків та їхніх комбінацій. Виявилося, що деякі препарати мають більш виражений негативний вплив на мікробіоту. Навіть більше, ніж хвороби, харчування та куріння разом узяті. У аспірину, наприклад, навпаки – виявили позитивний ефект.

Увага! Негативна дія антибіотиків стає помітною не одразу, а з часом: кілька курсів антибіотиків за 5 років життя людини порушували склад мікробіоти. Нагромаджуючись, ці ефекти призводили до розвитку стійкості до протимікробних препаратів.

Чому це важливо знати

Сучасна людина споживає, мабуть, найбільше ліків у порівнянні з іншими поколіннями. Нерідко лікарі призначають по кілька препаратів на день при тій чи іншій хворобі, а у людей з хронічними захворюваннями прийом ліків може тривати тижні, місяці і навіть довічно.

Поки що автори не роблять будь-яких висновків щодо нового дослідження. Лише підкреслюють – необхідно надалі вивчати конкретні ліки, що найчастіше призначають при діабеті, ішемічній хворобі серця, гіпертонії та інших захворюваннях.

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Цікаво, що у більш ранніх роботах вчені показували, що дисбаланс мікробіоти може призводити до розвитку ревматоїдного артриту, інсульту, слабкості м'язів, порушення роботи мозку, деменції та багатьох інших захворювань.