Нове дослідження, продемонструвало, що у жінок, які вживали марихуану, ймовірність завагітніти була нижчою приблизно на 40%.

Автори нового дослідження проаналізували дані про 1200 жінок у віці від 18 до 40 років, які намагалися завагітніти, пише Human Reproduction. У минулому у кожної учасниці було від одного до двох викиднів. За кожною з них спостерігали протягом шести місяців, під час яких вони намагалися зачати дитину.

Також на тему: Як впливає на продуктивність вживання канабісу після роботи

Як відбувалося дослідження

На початку дослідження кожна жінка надала дані про те, чи вживала марихуану протягом попереднього року. Також в учасниць двічі визначали вміст діючих речовин марихуани в сечі – на початку спостереження і через шість місяців (або після зачаття). Марихуану вживали 62 жінки (5%). 18 з них намагалися приховати, але аналіз сечі не дозволив їм зробити цього.

Вплив марихуани на репродуктивну функцію жінок

Розрахунок показав, що у жінок з цієї групи ймовірність завагітніти протягом одного менструального циклу була нижчою на 41%. До кінця дослідження змогли завагітніти 42% жінок, які вживали та 66% що не вживали марихуану.

Вчені відзначають, що в цьому дослідженні мало жінок вживали марихуану. Крім того, у кожної з них в анамнезі були викидні. Ці фактори можуть робити наукову роботу менш точною. Щоб зрозуміти, чи справедливі її висновки для всіх жінок, результати потрібно перевірити в більшому дослідженні.

Інші рекомендації про марихуану

Американська колегія акушерів і гінекологів рекомендує жінкам, які вагітні або хочуть зачати дитину, відмовитися від вживання марихуани. Водночас дослідження показують, що все більше жінок курить її в цей період.

Дослідження на тваринах встановило, що марихуана може впливати на внутрішню оболонку матки, знижуючи ймовірність успішної імплантації заплідненої яйцеклітини. Відомо, що у мавп вона може завадити овуляції.