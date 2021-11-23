Вплив звичайних коронавірусів формує імунітет проти SARS-CoV-2: дослідження

Імунітет населення до вірусу SARS-CoV-2 має вирішальне значення для подолання пандемії COVID-19. Команда дослідників з Цюрихського університету (UZH) виявила ще один компонент, який сприяє імунітету проти коронавірусу.

З'ясувалося, що попередні реакції антитіл на різні нешкідливі коронавіруси можуть захистити від COVID-19. Це вкотре показує, що перехресний імунітет знижує тяжкість інфекції.

До теми Чи може COVID-вакцина захистити від інших коронавірусів: дослідження

Люди, які мали сильну імунну відповідь на інші коронавіруси людини, також мають деякий захист від інфекції SARS-CoV-2,

– заявили дослідники.

У своєму дослідженні вчені використовували спеціально розроблений аналіз для визначення рівнів антитіл проти чотирьох інших людських коронавірусів зі 825 зразків сироватки, які були відібрані до появи SARS-CoV-2.

Дослідники також проаналізували 389 зразків людей, інфікованих SARS-CoV-2. Об'єднання цих аналізів з комп'ютерними моделями дозволило команді точно передбачити, наскільки добре антитіла будуть зв'язуватися з вірусами й нейтралізувати їх.

Перехресна реактивність знижує тяжкість інфекції: результати дослідження

Дослідники змогли продемонструвати, що люди, які заразилися SARS-CoV-2, мали нижчі рівні антитіл проти коронавірусів, які викликають застуду.

Крім того, люди з високим рівнем антитіл проти нешкідливих коронавірусів з меншою ймовірністю були госпіталізовані після зараження SARS-CoV-2.

Наше дослідження показує, що сильна відповідь антитіл на коронавіруси людини збільшує рівень антитіл проти SARS-CoV-2. Таким чином, людина, яка отримала імунітет до нешкідливих коронавірусів, також краще захищена від важких інфекцій SARS-CoV-2,

– йдеться в повідомленні.

Цей тип імунної відповіді називається перехресною реактивністю. Але ще невідомо, чи працює вона у зворотному напрямку. Тобто ще потрібно з'ясувати, чи забезпечує імунітет до SARS-CoV-2 захист від інших коронавірусів людини.