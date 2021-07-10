Вплив пандемії: у світі щохвилини помирають 11 людей від голоду

Через пандемію COVID-19 кількість таких кризових явищ зросла у 6 разів за минулий рік. Щохвилини у світі через голод вмирають близько 11 людей.

Кількість смертей від голоду перевищує кількість смертей від вірусу

Згідно зі звітом "Вірус голоду множиться" від організації по боротьбі з бідністю Oxfam, сьогодні кількість смертей від голоду в світі перевищує число смертей від коронавірусу.

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Зокрема, криза, викликана пандемією, призвела до зростання цін на харчові продукти у світі на 40%, що також згубно вплинуло на ситуацію з голодом.

Багаті країни повинні допомогти розв'язати проблему

Представник Oxfam зазначив, що військові витрати у світі збільшилися на 51 мільйон доларів, не дивлячись на те, що ця сума у шість разів перевищує суму, яка необхідна ООН для боротьби з голодом.

Oxfam, зі свого боку, закликає уряди країн до співпраці для розв'язання глобальної проблеми.

До слова, в ООН повідомили, що внаслідок коронавірусу від початку пандемії померли більш ніж 4 мільйони людей по всьому світу. Якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то під загрозою ще мільйони людей.

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