Вплив побутової хімії на жінок шкодить їхнім майбутнім дітям

Дослідження за участю представників двох поколінь людей із кількох країн показало, що постійна взаємодія з хімічними засобами задовго до зачаття може мати довгострокові наслідки для здоров'я дитини.

Вчені з країн Північної Європи, Австралії та Іспанії проаналізували дані близько 3,3 тисячі людей, що народилися з 1962 по 1998 роки, а також їхніх матерів.

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Дослідження впливу побутової хімії

У всіх жінок у різні періоди життя була робота, пов'язана з постійним впливом засобів для чищення та дезінфікуючих мінімум протягом пів року. В основному це були професійні прибиральниці, також до дослідження були включені співробітниці ресторанів, медсестри, кухарки, перукарки та навіть бальзамувальниці.

Астма у дітей

Результати показали, що у дітей жінок, які постійно працювали з засобами для чищення за два роки до зачаття, ймовірність діагностування бронхіальної астми у віці до 10 років на 71% вище в порівнянні з населенням в цілому. Серед дітей матерів, які почали працювати з такими засобами під час вагітності чи після пологів, цей ефект не виявили.

Вчені не розглядали вплив конкретних засобів для чищення та хімічних речовин. Однак дослідження 2015 показало, що відбілювачі, очищувачі для скла та освіжувачі повітря погіршують симптоми астми у професійних прибиральниць. Це пов'язано з впливом аміаку, який міститься у них.

Чому миючі засоби шкодять дітям

Автори нового дослідження припустили, що токсичні речовини можуть змінити статеві клітини, які відповідають за передачу генів наступному поколінню. У цьому випадку дитина може успадкувати набір генів, пов'язаних з порушенням органів дихання, навіть якщо під час вагітності матері не мали впливу цих засобів.

Раніше дослідження показало, що після коронавірусу діти можуть бути потенційно схильні до повторного зараження не менш за дорослих.