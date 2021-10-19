Про такі невтішні прогрози розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. Він пов'язує такі цифри із довгими вихідними для українців.

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"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом", – зазначив він.

Частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних,

– пояснив Ганиченко.

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Джерело: МОЗ