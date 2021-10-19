Вплив вихідних: у KSE сказали, скільки нових хворих на COVID-19 чекати цими днями

Вже найближчим часом, буквально завтра-післязавтра (20 – 21 жовтня), кільких нових хворих на коронавірус за добу Україні може перевищити 20,5 тисяч. Це буде новим абсолютним рекордом.

Про такі невтішні прогрози розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. Він пов'язує такі цифри із довгими вихідними для українців.

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"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом", – зазначив він.

Частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних,

– пояснив Ганиченко.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

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Джерело: МОЗ