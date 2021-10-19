Вплив вихідних: у KSE сказали, скільки нових хворих на COVID-19 чекати цими днями
Джерело:Київська школа економіки (KSE)
Вже найближчим часом, буквально завтра-післязавтра (20 – 21 жовтня), кільких нових хворих на коронавірус за добу Україні може перевищити 20,5 тисяч. Це буде новим абсолютним рекордом.
Про такі невтішні прогрози розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. Він пов'язує такі цифри із довгими вихідними для українців.
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"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом", – зазначив він.
Частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних,
– пояснив Ганиченко.
Коронавірус в Україні: головне
Джерело: МОЗ
- За добу 18 жовтня в Україні зафіксували рекорд за кількістю смертей за добу. Так, за через ускладнення від коронавірусу померли 538 осіб. Це найбільша кількість за весь час пандемії, попередній максимум був 481 летальний випадок за добу.
- Також впродовж минулої доби на коронавірус захворіли 15 579 людей. До лікарень госпіталізували 2 852 людей. Водночас видужало значно більше, ніж за попередню добу – 7 776 осіб. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 660 273 випадки коронавірусу. Станом на 19 жовтня одужало – 2 337 194 людей. Водночас жертвами коронавірусу стали 61 348 мешканців країни.