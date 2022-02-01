Ожиріння жінки не впливає на вагу дитини

Існують дослідження про те, що високий індекс маси тіла (ІМТ) матері до або під час вагітності пов'язаний з вищим ІМТ у дітей. Дослідники з Брістольського університету та Імперського коледжу Лондона виявили, що високий ІМТ матері до вагітності та під час неї не є основною причиною ожиріння у дитини. Зайва вага набагато частіше стає результатом певного способу життя.

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У роботі використовувалися дані двох досліджень. В учасників обох досліджень було вивчено вагу при народженні та ІМТ у віці 1 та 4 роки. А потім в старших учасників було виміряно ІМТ у віці 10 та 15 років. Експерти виявили помірний причинно-наслідковий зв'язок між ІМТ матері та вагою дитини при народженні, але у більшості старших вікових груп такого зв'язку виявлено не було.

Ми виявили, що повнота жінки на початку вагітності не є серйозною причиною ожиріння у підлітковому віці у її дитини. Для запобігання ожиріння необхідно заохочувати жінок і чоловіків різного віку у підтримці здорової ваги. Недостатньо просто зосередитися на вагітних,

– зазначили науковці.

Худнути все одно треба

Але при цьому вчені впевнені, що високий материнський ІМТ викликає й інші проблеми зі здоров'ям, окрім ожиріння у дітей – і у жінок, і немовлят. Ожиріння до та після зачаття підвищує ризик ускладнень під час вагітності.

Тому в будь-якому разі майбутніх матерів слід заохочувати у підтримці здорової ваги. Ожиріння до та після зачаття підвищує ризик ускладнень, пов'язаних із вагітністю.

Раніше шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус.