Чи впливає вакцинація проти коронавірусу на можливість мати дітей у чоловіків та жінок

Існує багато міф, що щеплення від коронавірусу може негативно впливти на зачаття та народження дітей. Нові дані допомагають розвіяти ці побоювання.

Вчені з університету Бостона (США) не виявили зв'язку між вакцинацією проти коронавірусу і ймовірністю зачаття протягом менструального циклу у партнерів жіночої або чоловічої статі.

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Натомість результати показують, що саме інфекція COVID-19 серед чоловіків може тимчасово знизити фертильність. Цього результату можна було б уникнути за допомогою своєчасної вакцинації, наголошують вчені.

Нове дослідження фертильності та коронавірусу

Науковці проаналізували дані понад двох тисячі чоловіків та жінок, які проживають у США та Канаді. Учасники надали соціально-демографічні дані, а також інформацію про спосіб життя, медичні фактори та характеристики своїх партнерів з грудня 2020 року до вересня 2021 року.

Вакцинація не впливає на жінок

Дослідники розрахували можливість зачаття за менструальний цикл, використовуючи дати останнього менструального циклу, його типову тривалість і статус вагітності. Показники фертильності серед учасників жіночої статі, котрі отримали хоча б одну дозу вакцини, були фактично ідентичними з невакцинованими учасниками жіночої статі.

Вакцинація не впливає на здатність зачаття у чоловіків

Можливість запліднення також була однаковою для чоловіків, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 та у невакцинованих учасників. Хоча сама інфекція COVID-19 була пов'язана з негативними результатами фертильності протягом 60 днів після хвороби у порівнянні з чоловіками, які не хворіли на коронавірус.

Ці дані підтверджують попередні дослідження, які пов'язували зараження COVID-19 у чоловіків із поганою якістю сперми та іншими порушеннями репродуктивної функції.

Раніше шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус