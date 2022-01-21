Чи впливає вакцинація проти коронавірусу на можливість мати дітей у чоловіків та жінок
Джерело:Oxford Academic
Існує багато міф, що щеплення від коронавірусу може негативно впливти на зачаття та народження дітей. Нові дані допомагають розвіяти ці побоювання.
Вчені з університету Бостона (США) не виявили зв'язку між вакцинацією проти коронавірусу і ймовірністю зачаття протягом менструального циклу у партнерів жіночої або чоловічої статі.
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Нове дослідження фертильності та коронавірусу
Вакцинація не впливає на жінок
Вакцинація не впливає на здатність зачаття у чоловіків
Ці дані підтверджують попередні дослідження, які пов'язували зараження COVID-19 у чоловіків із поганою якістю сперми та іншими порушеннями репродуктивної функції.
Раніше шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус