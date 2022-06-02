Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Магнітні бурі не впливають на здоров'я людей, але можуть створити багато проблем та незручностей. Єдині, кому вони можуть нашкодити – це пілоти та космонавти.

Взагалі жодне небесне тіло не може вплинути на ваше самопочуття (так, і Місяць теж), якщо це не астероїд, який впав вам на голову.

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Чому виникають магнітні бурі

Іноді магнітна активність усередині Сонця викликає сильні сонячні бурі. Під час них сонячний вітер стає набагато сильнішим, виникають вибухи, або сонячні спалахи. Вони посилають тонни енергії, що проносяться у просторі зі швидкістю світла, інколи це супроводжуються величезними сонячними виверженнями – викидами корональної маси. Під дією викидів та спалахів виникає магнітна буря – це період швидкої зміни магнітного поля Землі. Він може тривати від кількох годин до доби.

На що справді впливають магнітні бурі

Магнітні бурі безпосередньо не впливають на здоров'я людини, оскільки атмосфера та магнітне поле Землі захищає людей на поверхні планети від будь-яких небезпек, які можуть створити сонячні спалахи. Однак пілоти, що працюють на великій висоті, і космонавти можуть піддаватися більшому впливу радіації під час магнітних бур.

Але небезпека пов'язана з радіацією, а не із самим магнітним полем. Космонавти на Міжнародній космічній станції зазвичай перебувають у безпеці через низьку орбіту станції, але вони зазнають ризику радіаційного опромінення під час виходу у відкритий космос, на Місяці або на Марсі, якщо покинуть космічну станцію під час сонячних спалахів.

Швидкі зміни магнітного поля порушують радіозв'язок на великих відстанях, погіршують роботу GPS, виводять з ладу електричні трансформатори та електростанції. Через накопичення та розряд статичних електричних зарядів під час магнітних бур може бути пошкоджена супутникова електроніка. Також магнітні бурі впливають на іоносферу – іонізовану частину верхніх шарів атмосфери Землі: розширення іоносфери може збільшити опір супутників і ускладнити корекцію орбіт.