Це вірус Епштейна-Барра (або вірус герпесу людини 4 типу). Вченим вдалося надати остаточні докази причинно-наслідкового зв'язку, чому саме він викликає розсіяний склероз.
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Регулярні профогляди допомогли чітко відстежити біомаркер хвороби після перенесеної інфекції та порівняти результати з першими симптомами через кілька років.
Вірус Епштейна-Барра викликає розсіяний склероз
Вчені давно припускали, що перенесений вірус може викликати розвиток розсіяного склерозу – перші симптоми невиліковної хвороби, що вражає центральну нервову систему, виникають приблизно через 10 років. Тим часом тільки зараз ученим з Гарвардського університету вдалося це довести.
Це великий крок, який передбачає, що більшу частину випадків розсіяного склерозу можна буде запобігти шляхом боротьби з інфекцією,
– прокоментував автор роботи Альберто Аскеріо.
Деталі дослідження
- Так, вчені проаналізували дані більш ніж 10 мільйонів молодих людей, у яких за час служби у збройних силах США діагностували розсіяний склероз (955 випадків).
- У їхньому розпорядженні були зразки крові, зібрані кожні два роки під час профоглядів протягом двадцяти років.
Виявилося, що після інфікування вірусом Епштейна-Барра ризики розсіяного склерозу збільшилися у 32 рази. При зараженні іншими вірусами – не помічали схожих змін.
Отримані дані не можна пояснити будь-яким відомим фактором ризику розсіяного склерозу, наголошують автори, тому вірус є основною причиною хвороби.
Класичний прояв ураження вірусом Епштейна-Барра – інфекційний мононуклеоз. У маленьких дітей захворювання ніяк не проявляється, а от у дітей старшого віку та дорослих розвивається характерна клінічна картина.
Період від зараження до клінічних проявів чи інкубація триває місяць – півтора. Далі з'являються такі симптоми:
- лихоманка;
- запалення горла (фарингіт);
- збільшення лімфатичних вузлів;
- температура тіла підіймається ввечері, а вдень нормальна – така ситуація триває кілька тижні.
Крім розсіяного склерозу, з вірусом Епштейна-Барр асоційовані такі онкологічні захворювання:
- хвороба Ходжкіна;
- лімфома Беркітта;
- назофарингеальна карцинома;
- рак шлунку та інші.