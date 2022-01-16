Вражає 95% дорослих людей: з'ясували, який вірус викликає розсіяний склероз

Вчені провели унікальне масштабне дослідженню серед військових у США. Вони довели, що розсіяний склероз викликає вірус, який вражає приблизно 95% дорослих людей.

Це вірус Епштейна-Барра (або вірус герпесу людини 4 типу). Вченим вдалося надати остаточні докази причинно-наслідкового зв'язку, чому саме він викликає розсіяний склероз.

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Регулярні профогляди допомогли чітко відстежити біомаркер хвороби після перенесеної інфекції та порівняти результати з першими симптомами через кілька років.

Вірус Епштейна-Барра викликає розсіяний склероз

Вчені давно припускали, що перенесений вірус може викликати розвиток розсіяного склерозу – перші симптоми невиліковної хвороби, що вражає центральну нервову систему, виникають приблизно через 10 років. Тим часом тільки зараз ученим з Гарвардського університету вдалося це довести.

Це великий крок, який передбачає, що більшу частину випадків розсіяного склерозу можна буде запобігти шляхом боротьби з інфекцією,

– прокоментував автор роботи Альберто Аскеріо.

Деталі дослідження

Так, вчені проаналізували дані більш ніж 10 мільйонів молодих людей, у яких за час служби у збройних силах США діагностували розсіяний склероз (955 випадків).

У їхньому розпорядженні були зразки крові, зібрані кожні два роки під час профоглядів протягом двадцяти років.

Виявилося, що після інфікування вірусом Епштейна-Барра ризики розсіяного склерозу збільшилися у 32 рази. При зараженні іншими вірусами – не помічали схожих змін.

Отримані дані не можна пояснити будь-яким відомим фактором ризику розсіяного склерозу, наголошують автори, тому вірус є основною причиною хвороби.

Вірус Епштейна-Барра – що це? Це людський герпес-вірус 4-го типу, який вважається головним винуватцем розвитку інфекційного мононуклеозу та пухлин, зокрема лімфоми Беркітта. Це найпоширеніший на планеті вірус, що досягає 95% серед населення земної кулі.

Класичний прояв ураження вірусом Епштейна-Барра – інфекційний мононуклеоз. У маленьких дітей захворювання ніяк не проявляється, а от у дітей старшого віку та дорослих розвивається характерна клінічна картина.

Період від зараження до клінічних проявів чи інкубація триває місяць – півтора. Далі з'являються такі симптоми:

лихоманка;

запалення горла (фарингіт);

збільшення лімфатичних вузлів;

температура тіла підіймається ввечері, а вдень нормальна – така ситуація триває кілька тижні.

Крім розсіяного склерозу, з вірусом Епштейна-Барр асоційовані такі онкологічні захворювання: