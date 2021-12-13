Донором погодилася стати бабуся хлопця. Її нирка підійшла онукові. Цю новину повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

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Врятувати життя: що відомо про операцію

Життя Ярославу врятували у дитячій лікарні першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

  • Хлопцеві – всього 15 років.
  • Він народився з хворими нирками і жодне лікування не допомагало.
  • Трансплантацію нирки бабусі успішно провели 7 грудня 2021 року.

У якому стані хлопець з бабцею

Медики кажуть, що донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Станом на 13 грудня, онук та бабуся почуваються добре.

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Текст публікації Андрія Садового:

Вперше у Львові пересадили нирку дитині! Врятували життя 15-річному Ярославу у дитячій лікарні 1 територіальне медичне об'єднання міста Львова. Хлопець народився з хворими нирками. Лікування не допомагало. Стати донором погодилася бабуся. Її нирка підійшла онукові.Трансплантацію успішно провели 7 грудня. Щойно спілкувався з медиками. Кажуть, донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Онук та бабуся почувають себе добре. Радію, що все більше українців не їдуть за кордон для пересадки органів. А можуть отримати шанс на життя у Львові. Це вже 74 трансплантація органів цього року, яку провели у Львові. Дві з них – дитячі. Дякую лікарям!