Врятували життя підлітку: вперше у Львові дитині пересадили нирку

У Львові вдалося успішно пересадити нирку дитині. Таку операцію у місті проводили вперше.

Донором погодилася стати бабуся хлопця. Її нирка підійшла онукові. Цю новину повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

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Врятувати життя: що відомо про операцію

Життя Ярославу врятували у дитячій лікарні першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

Хлопцеві – всього 15 років.

Він народився з хворими нирками і жодне лікування не допомагало.

Трансплантацію нирки бабусі успішно провели 7 грудня 2021 року.

У якому стані хлопець з бабцею

Медики кажуть, що донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Станом на 13 грудня, онук та бабуся почуваються добре.

Радію, що все більше українців не їдуть за кордон для пересадки органів. А можуть отримати шанс на життя у Львові. Дякую лікарям!,

– написав Садовий.

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За словами глави міста, це вже 74 трансплантація органів, яку провели у 2021 році у Львові. Дві з них – дитячі.

Текст публікації Андрія Садового:

Вперше у Львові пересадили нирку дитині! Врятували життя 15-річному Ярославу у дитячій лікарні 1 територіальне медичне об'єднання міста Львова. Хлопець народився з хворими нирками. Лікування не допомагало. Стати донором погодилася бабуся. Її нирка підійшла онукові.Трансплантацію успішно провели 7 грудня. Щойно спілкувався з медиками. Кажуть, донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Онук та бабуся почувають себе добре. Радію, що все більше українців не їдуть за кордон для пересадки органів. А можуть отримати шанс на життя у Львові. Це вже 74 трансплантація органів цього року, яку провели у Львові. Дві з них – дитячі. Дякую лікарям!