Щоб не втратити час та дати людині шанс на життя, у публічних місцях Вінниці встановили автоматичні зовнішні дефібрилятори. Пристрої застосовують у випадках, коли у людини зупиняється серце й необхідно терміново провести реанімацію до приїзду швидкої.

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"Це залежить від людей, що є першими на місці події, які розпізнають вчасно і викличуть бригаду. На шляху до прибуття бригади вже проводитимуть рятівні дії й приїде спеціаліст, який продовжить реанімацію або стабілізує врятовану людину", – розповіла координаторка проєкту Аліса Чорнокнижна.

Де встановили дефібрилятори

Шість автоматичних зовнішніх дефібриляторів встановили у громадських місцях, зокрема у трьох прозорих офісах на центральному та східному автовокзалах та на залізничному вокзалі.

"Нам телефонували начальники потягу. Ми людей знімали, викликали швидку. Загалом завжди встигала швидка допомога", – зазначив інженер-технолог вінницького залізничного вокзалу Олександр Хом'як.

Стільки років, як я працюю на автовокзалі, знаєте, випадки бувають різні. Надання першої домедичної допомоги — це важливий фактор, який повинні знати працівники цієї установи. Алла Григоренко Заступниця начальника центрального автовокзалу Вінниці

У місті провели спеціальне навчання

На 12 тренінгах навчалися, як саме працювати з реаніматорами. Сертифікати отримали майже 200 осіб. Це працівники установ, у яких встановили апарати, та представники муніципальної варти.

У людини є певні ознаки, вона мляво говорить, погано почуває, при цих ознаках ми розуміємо – треба діяти. До приїзду можемо врятувати їй життя,

– розповів заступник начальника відділу контролю громадського порядку Роман Дорошук.

У місцях встановлення дефібриляторів також є тривожний набір. Це засоби, які можуть знадобитись під час екстрених випадків:

джгути для зупинки кровотечі;

рукавички та пристрої для штучного дихання.

Тепер життя вінничан та гостей міста під додатковим захистом.

У громадських місцях Вінниці встановили автоматичні зовнішні дефібрилятори: дивіться відео