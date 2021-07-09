У ДСНС повідомили, що трагедія трапилась ввечері 8 липня. Чоловік купався у штучному ставку на дачному масиві "Дружба" в Ковелі.
Читайте також Назавжди 24: окупанти вбили військового Євгенія Курасова
На Волині потонув лікар-анестезіолог
Рятувальники також повідомили про те, що їх викликали медики швидкої допомоги. Надзвичайники вже мертвим підняли зі ставка46-річного чоловіка.
Місцеве видання "Волинські новини" написало, що з власних джерел їм відомо, що загиблий – лікар-анестезіолог вищої категорії відділення анестезіології Ковельського МТМО.
У фейсбуці лікарні також повідомили про смерть лікаря.
Медичну спільноту Ковельщини спіткала непоправна втрата – трагічно загинув лікар-анестезіолог відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії пологового будинку Олександр Сергійович Бакай,
– мовиться у повідомленні.
Колеги пригадали, що лікар пропрацював у половому відділенні понад 20 років. Усі, хто знав чи працював поряд з ним завжди пам'ятатимуть його як добру і щиру людину. У лікарні пишуть, що він "вмів допомогти і підтримати, вислухати і порадити, знайти потрібні слова і прийняти правильне рішення".
Він був високопрофесійним спеціалістом, талановитим лікарем, який врятував сотні життів,
– розповіли у лікарні.
У лікарні додали, що лікар після закінчення Львівського державного медичного університету молодим фахівцем почав працювати у пологовому будинку Ковельського МТМО. І працював там аж до трагічної смерті.
Заяви рятувальників щодо ситуації на водоймах
- 3 липня рятувальники повідомили, що за пів дня втопилися 4 людей.
- Надзвичайники закликали населення бути обережнішими.
- Попередньо повідомляли, що за перший місяць літа 2021 року в Україні потонули близько 200 людей, з них 34 – діти.