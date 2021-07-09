У ДСНС повідомили, що трагедія трапилась ввечері 8 липня. Чоловік купався у штучному ставку на дачному масиві "Дружба" в Ковелі.

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На Волині потонув лікар-анестезіолог

Рятувальники також повідомили про те, що їх викликали медики швидкої допомоги. Надзвичайники вже мертвим підняли зі ставка46-річного чоловіка.

Місцеве видання "Волинські новини" написало, що з власних джерел їм відомо, що загиблий – лікар-анестезіолог вищої категорії відділення анестезіології Ковельського МТМО.

У фейсбуці лікарні також повідомили про смерть лікаря.

Медичну спільноту Ковельщини спіткала непоправна втрата – трагічно загинув лікар-анестезіолог відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії пологового будинку Олександр Сергійович Бакай,

– мовиться у повідомленні.

Колеги пригадали, що лікар пропрацював у половому відділенні понад 20 років. Усі, хто знав чи працював поряд з ним завжди пам'ятатимуть його як добру і щиру людину. У лікарні пишуть, що він "вмів допомогти і підтримати, вислухати і порадити, знайти потрібні слова і прийняти правильне рішення".

Він був високопрофесійним спеціалістом, талановитим лікарем, який врятував сотні життів,

– розповіли у лікарні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У лікарні додали, що лікар після закінчення Львівського державного медичного університету молодим фахівцем почав працювати у пологовому будинку Ковельського МТМО. І працював там аж до трагічної смерті.

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