Все більше жінок помирає через хвороби серця: дослідження

Існує небезпечний міф про те що серцево-судинні захворювання не несуть для жінок такої небезпеки, як для чоловіків. Велике дослідження в США показало, що хвороби серця можуть витіснити рак і стати основною причиною смерті серед пацієнток, в тому числі молодого віку.

Як відбувалося дослідження

У загальнонаціональному дослідженні вчені порівняли смертність від хвороб серця і раку серед американок в різні періоди. Вони провели великий аналіз національної бази даних свідоцтв про смерть жінок у віці до 65 років, а також епідеміологічних досліджень за період з 1999 по 2018 рік.

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Протягом 19-річного періоду коефіцієнти смертності від раку і серцевих захворювань з поправкою на вік становили 52,6 і 24,0 на 100 000 осіб відповідно. Найбільш частою причиною смерті від серцево-судинних захворювань була ішемічна хвороба серця (56%), провідною причиною смертності від онкозахворювань став рак легенів (23%).

Все більше жінок помирає від хвороб серця

Починаючи з 1999 року показники смертності знижувалися як від раку, так і від серцево-судинних захворювань. Однак після 2010 року смертність від хвороб серця серед жінок почала неухильно зростати.

В результаті абсолютний розрив у смертності між онкозахворюваннями та ССЗ скоротився з 32,7 до 23,0 на 100 000 осіб на рік. Всупереч поширеній думці про те, що більшість проблем з серцем у жінок виникають з настанням менопаузи, аналіз показав, що мінімум у третини пацієнток вони з'явилися задовго до 65 років.

У чому причина

Ця тривожна тенденція багато в чому пов'язана з тим, що жінки часто приділяють більше уваги здоров'ю членів своєї сім'ї, але не свого власного.