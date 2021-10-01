Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу розповів, як працюватиме е-лікарняний. Він вважає, що "це реально успіх" і це грандіозний масштабний проєкт.

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За словами міністра, загалом в Україні є приблизно 3 150 закладів охорони здоров'я, які видають лікарняні, а 2 991 заклад генерує е-лікарняні.

Як отримати лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі і завірить його КЕПом.

Пацієнта про це сповістить система E-health, звідки за кілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.

Увага! Про лікарняний треба повідомити роботодавця. Закриваються е-лікарняні теж в електронному режимі.

Там сформується електронний листок непрацездатності – саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон.

При цьому ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. У базу потрапляє лише інформація, необхідна для отримання виплат від Фонду соціального страхування.

Документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Ми максимально спрощуємо бюрократію в цьому питанні. І ми говоримо про те, що пацієнт повинен контактувати зі своїм лікарем. Все це відбувається досить швидко і посунуто".

Додамо, що відмовитись від паперових лікарняних в Україні планували з 1 вересня, однак процес відтермінували.