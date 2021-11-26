Все про пульс: який має бути та що робити, коли він виходить за межі норми

Ваш пульс – це кількість ударів серця за хвилину (уд/хв). Нормальна частота серцевих скорочень становить від 60 до 100 ударів на хвилину у стані спокою..

Як виміряти пульс

Ви можете виміряти пульс вручну, полічивши кількість ударів за 60 секунд. Однак простіше це зробити за допомогою пульсометра. Їх є багато доступних, і можна знайти в більшості великих магазинів і універмагів, включаючи великі супермаркети та аптеки.

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Тип пульсометра залежать від того, що ви хочете від нього, наприклад, деякі монітори серцевого ритму мають додаткові вбудовані функції, такі як лічильник калорій. Якщо ви просто хочете виміряти пульс, виберіть базовий і недорогий.

Для чого міряти пульс

Вимірювання частоти серцевих скорочень може допомогти вам відстежувати свою фізичну форму та контролювати, чи ви тренуєтесь на достатньому рівні.

Ваше серце, як і будь-який інший м’яз, потребує фізичної активності, щоб підтримувати його здоров’я. У більшості випадків регулярні фізичні вправи можуть допомогти покращити ваше здоров’я.

Пульс у стані спокою

Ваш пульс у стані спокою вимірюється шляхом підрахунку кількості ударів серця, коли ви сидите на місці. Нормальний діапазон частоти серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 100 ударів на хвилину.

Якщо пульс виходить за межі норми і є додаткові симптоми — задишка, запаморочення і слабкість, це вже може вказувати на проблеми з серцем. Можна додатково проконсультуватися з кардіологом, якщо є подібні симптоми, або вас турбує частота пульсу в стані спокою.

Низький пульс

Низький пульсом вважається частота серцевих скорочень менше 60 ударів на хвилину. Цей ста має назву брадикардія. Для деяких людей, наприклад, спортсменів, брадикардія не становить ризику для здоров’я. Але якщо у вас низький пульс і ви відчуваєте такі симптоми, як запаморочення та втому, вам слід записатися на прийом до лікаря.