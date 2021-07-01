Наскільки коронавірус небезпечний для алергіків та чи можна їм вакцинуватися, Здоров'ю 24 розповіла доктор-алерголог, кандидат медичних наук, член Європейської Академії алергії та клінічної імунології Анастасія Левченко.

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Багато алергіків побоюються, що в разі зараження коронавірусом, будуть складніше переносити хворобу.

Анастасія Левченко “Таких даних немає, скоріше навпаки, спостереження останнього року показують, що пацієнти з алергією і бронхіальною астмою не є групою ризику, як це вважалося раніше. Наявність цих захворювань не ускладнює перебіг COVID-19 і не збільшує летальність”.

Зате, як і будь-який інший вірус COVID-19 може загострити алергічний риніт або бронхіальну астму. При цьому варто відзначити, що збільшення частоти загострень астми за останні 12 місяців не спостерігається, парадокс полягає в тому, що люди стали носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та більше проводити часу вдома, тим самим менше хворіти на інші ГРВІ.

Коронавірус і алергія на цвітіння

Згідно з дослідженням вчених з Технічного університету Мюнхена, в період цвітіння дерев і рослин ризик зараження коронавірусом підвищується причому не тільки у пацієнтів, які страждають на алергію на пилок. За дослідженнями, проведеними у 2020 році, збільшення концентрації пилку в повітрі призводить до підвищення числа заражень в середньому на 4%, а при високій вологості та низькій температурі повітря – до 44%.

Алергікам потрібно знати, що в період пандемії та літнього періоду (періоду загострення алергічних захворювань) не потрібно припиняти вашу базисну терапію від алергії, не скасовувати препарати, які вам призначив лікар-алерголог. Це буде найкращим способом захиститися і від алергії та від COVID-19 також.

Що варто знати алергікам про вакцинацію проти коронавірусу

Анастасія Левченко “Я розумію тривоги та побоювання людей перед вакцинацією на COVID-19, щодня з ними стикаюся серед своїх пацієнтів і по можливості розвіюю. Завжди будь-яке втручання в діяльність імунної системи, тим більше якщо ви страждаєте на алергію насторожує, плюс існує недовіра до нових вакцин”.

З позиції алерголога для тих, хто переживає з приводу алергії на вакцину, відразу скажу, що жодна з вакцин від COVID-19 не містить яєчного білка овальбуміна, желатину, казеїну, слідів латексу, антибіотиків, сої, дріжджів, декстранів – всього того, що найчастіше викликає алергічні реакції.

Також заспокоюють дані Центру з контролю захворювань (CDC - Control Diseases Center), який після закінчення першого місяця вакцинації встановив, що частота алергічних реакцій на вакцини від COVID-19 становить 4,5 на мільйон пацієнтів.

Компоненти вакцини, які можуть викликати алергічну реакцію – це консерванти поліетиленгліколь (ПЕГ) і полісорбат 80 (Твін80). Ці компоненти входять до складу вакцини Pfizer і Moderna.

Для довідки – поліетиленгліколь входить в косметичну продукцію як основа для мазей і кремів, він є офіційною харчовою добавкою під кодом Е1521. Кулінари використовують його як емульгатор або загущувач.

Для більшості людей він абсолютно нешкідливий, але дуже невеликий відсоток людей чутливий до цієї речовини, відповідно у них може виникати алергічна реакція на вакцину від COVID-19. Підтверджена алергічна реакція на ці компоненти є протипоказанням для введення вакцин Pfizer і Moderna, рекомендується замінити їх на інші.