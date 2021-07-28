Невтішна статистика

За статистикою ВООЗ, щорічно реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання на гепатит А. Понад 240 мільйонів людей мають хронічну інфекцію гепатиту В, а від його наслідків щорічно помирає близько 780 тисяч людей.

Хронічною інфекцією гепатиту С страждають 130 – 150 мільйонів людей у ​​світі. Щороку від хвороб печінки, які пов'язані з гепатитом С, вмирають 350 – 500 тисяч людей.

До теми Небезпечний гепатит: як виявити та запобігти інфікуванню

Гепатит – що це? Гепатит – це запалення печінки, викликане, переважно, вірусною інфекцією. Існує 5 основних вірусів гепатиту, звані типами A, B, C, D і E.

Всі вірусні гепатити поділяються на дві групи – з ентеральним або парентеральним механізмом зараження:

перша група – це гепатити А і Е, заразитися якими можна при вживанні інфікованої вірусом води або продуктів, а також через брудні руки.

друга група – гепатити B, C, D, які передаються статевим та побутовими шляхами, від матері плоду, при лікувально-діагностичних маніпуляціях забрудненим інструментарієм, проведенні нестерильним інструментом процедури манікюру, татуажу, пірсингу, а також при використанні однієї голки різними людьми при вживанні ін'єкційних наркотиків.

Важливо! Від моменту зараження до появи перших ознак хвороби проходить різний час: від 2 – 6 тижнів при гепатиті А, до 2 – 4 і навіть 6 місяців при гепатиті В.

Варто знати Як не підчепити гепатит у манікюрному салоні

Захворюваність в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С та приблизно 1 – 2,5% – вірусом гепатиту В, тоді як більшість пацієнтів не знають про свій діагноз і не отримують терапію.

Найпоширенішим типом гепатиту за даними ВООЗ є вірусний гепатит В.

Щорічно в Україні реєструють близько 11 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Впродовж минулого, 2020 року хронічну форму вірусу гепатиту В діагностували у 773 українців, гостру форму інфекції виявили у 731 людини.

Ці цифри більш ніж удвічі перевищують показники поширеності вірусу гепатиту В у країнах Європейського Союзу.

Що треба знати про вірус гепатиту В

Ймовірність того, що інфекція стане хронічною, залежить від віку, коли людина була інфікована.

Важливо знати! У 80 – 90% дітей грудного віку, інфікованих вірусом гепатиту В впродовж першого року життя, і у 30 – 50%, інфікованих у віці до 6 років, захворювання стає хронічним.

Проти гепатиту В можна вакцинуватись

Найдієвішим способом профілактики вірусного гепатиту В є вакцинація. Саме завдяки масштабній вакцинальній програмі у світі зменшилась кількість випадків інфікування серед дітей!

Так, за даними ВООЗ, частка дітей у віці до 5 років з хронічною інфекцією гепатиту В зменшилася до менш як 1% у 2019 році у порівнянні з приблизно 5% в період з 1980 –2000 роках – до початку компанії вакцинації.

Це знаменує собою досягнення однієї з найважливіших задач з ліквідації вірусного гепатиту до 2020 року – знизити показник поширеності вірусного гепатиту В серед дітей у віці до 5 років менш ніж 1%.

Як проявляється гепатит

На початку захворювання гепатит А нагадує грип і починається з підвищення температури тіла, головного болю, загальної слабкості, болях у м'язах.

і починається з підвищення температури тіла, головного болю, загальної слабкості, болях у м'язах. Вірус гепатиту В проявляє себе не так швидко, зазвичай це незначне підвищення температури, болі у суглобах, іноді висипання.

проявляє себе не так швидко, зазвичай це незначне підвищення температури, болі у суглобах, іноді висипання. Початкові прояви гепатиту С можуть характеризуватись слабкістю і зниженням апетиту.

Втім уже через кілька днів симптоми захворювання змінюються: зникає апетит, з'являються тяжкість або біль у правому підребер'ї, нудота, темнішає сеча і знебарвлюється кал.

Жовтушність склер, слизової оболонки рота, а надалі – шкіри, свідчать про перехід хвороби в жовтяничний період.

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Одужання від гепатиту

Зазвичай після появи жовтяниці стан хворих покращується поступово, протягом декількох тижнів, відбувається зворотний розвиток симптомів. Так протікають гострі форми вірусних гепатитів.

Однак, з хронічним перебігом гепатиту, усе може бути значно складніше – це стосується гепатитів B, C та D. Довгостроковими ускладненнями цих інфекцій є цироз та гепатоцелюлярна карцинома.

Ускладнення гепатиту

Вірус гепатиту D може інфікувати тільки тих людей, хто інфікований вірусом гепатиту В. Подвійна інфекція може призводити до розвитку серйозної хвороби.

Вірусний гепатит С у 90% випадків розвивається без чітко виражених симптомів хвороби і довгий час залишається недіагностованим, а тому приблизно у 55 – 85% перехворілих, розвивається хронічний гепатит.

Увага! У людей з хронічною інфекцією гепатиту С ризик цирозу печінки становить 15 – 30% в межах 20 років.

Профілактика гепатиту