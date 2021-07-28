Кожні 30 секунд смерть: що треба знати про боротьбу з гепатитом
Джерело:ВООЗ
Щорічно 28 липня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитами. У 2021 році він проходить під гаслом "Гепатит не може чекати". Кожні 30 секунд у світі вмирає одна людина від захворювання, пов'язаного з гепатитом.
Невтішна статистика
За статистикою ВООЗ, щорічно реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання на гепатит А. Понад 240 мільйонів людей мають хронічну інфекцію гепатиту В, а від його наслідків щорічно помирає близько 780 тисяч людей.
Хронічною інфекцією гепатиту С страждають 130 – 150 мільйонів людей у світі. Щороку від хвороб печінки, які пов'язані з гепатитом С, вмирають 350 – 500 тисяч людей.
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Гепатит – це запалення печінки, викликане, переважно, вірусною інфекцією. Існує 5 основних вірусів гепатиту, звані типами A, B, C, D і E.
Всі вірусні гепатити поділяються на дві групи – з ентеральним або парентеральним механізмом зараження:
- перша група – це гепатити А і Е, заразитися якими можна при вживанні інфікованої вірусом води або продуктів, а також через брудні руки.
- друга група – гепатити B, C, D, які передаються статевим та побутовими шляхами, від матері плоду, при лікувально-діагностичних маніпуляціях забрудненим інструментарієм, проведенні нестерильним інструментом процедури манікюру, татуажу, пірсингу, а також при використанні однієї голки різними людьми при вживанні ін'єкційних наркотиків.
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Захворюваність в Україні
За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С та приблизно 1 – 2,5% – вірусом гепатиту В, тоді як більшість пацієнтів не знають про свій діагноз і не отримують терапію.
Найпоширенішим типом гепатиту за даними ВООЗ є вірусний гепатит В.
Щорічно в Україні реєструють близько 11 тисяч нових випадків вірусних гепатитів. Впродовж минулого, 2020 року хронічну форму вірусу гепатиту В діагностували у 773 українців, гостру форму інфекції виявили у 731 людини.
Ці цифри більш ніж удвічі перевищують показники поширеності вірусу гепатиту В у країнах Європейського Союзу.
Що треба знати про вірус гепатиту В
Ймовірність того, що інфекція стане хронічною, залежить від віку, коли людина була інфікована.Важливо знати! У 80 – 90% дітей грудного віку, інфікованих вірусом гепатиту В впродовж першого року життя, і у 30 – 50%, інфікованих у віці до 6 років, захворювання стає хронічним.
Проти гепатиту В можна вакцинуватись
Найдієвішим способом профілактики вірусного гепатиту В є вакцинація. Саме завдяки масштабній вакцинальній програмі у світі зменшилась кількість випадків інфікування серед дітей!
Так, за даними ВООЗ, частка дітей у віці до 5 років з хронічною інфекцією гепатиту В зменшилася до менш як 1% у 2019 році у порівнянні з приблизно 5% в період з 1980 –2000 роках – до початку компанії вакцинації.
Це знаменує собою досягнення однієї з найважливіших задач з ліквідації вірусного гепатиту до 2020 року – знизити показник поширеності вірусного гепатиту В серед дітей у віці до 5 років менш ніж 1%.
Як проявляється гепатит
- На початку захворювання гепатит А нагадує грип і починається з підвищення температури тіла, головного болю, загальної слабкості, болях у м'язах.
- Вірус гепатиту В проявляє себе не так швидко, зазвичай це незначне підвищення температури, болі у суглобах, іноді висипання.
- Початкові прояви гепатиту С можуть характеризуватись слабкістю і зниженням апетиту.
Втім уже через кілька днів симптоми захворювання змінюються: зникає апетит, з'являються тяжкість або біль у правому підребер'ї, нудота, темнішає сеча і знебарвлюється кал.
Жовтушність склер, слизової оболонки рота, а надалі – шкіри, свідчать про перехід хвороби в жовтяничний період.
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Одужання від гепатиту
Зазвичай після появи жовтяниці стан хворих покращується поступово, протягом декількох тижнів, відбувається зворотний розвиток симптомів. Так протікають гострі форми вірусних гепатитів.
Однак, з хронічним перебігом гепатиту, усе може бути значно складніше – це стосується гепатитів B, C та D. Довгостроковими ускладненнями цих інфекцій є цироз та гепатоцелюлярна карцинома.
Ускладнення гепатиту
Вірус гепатиту D може інфікувати тільки тих людей, хто інфікований вірусом гепатиту В. Подвійна інфекція може призводити до розвитку серйозної хвороби.
Вірусний гепатит С у 90% випадків розвивається без чітко виражених симптомів хвороби і довгий час залишається недіагностованим, а тому приблизно у 55 – 85% перехворілих, розвивається хронічний гепатит.Увага! У людей з хронічною інфекцією гепатиту С ризик цирозу печінки становить 15 – 30% в межах 20 років.
Профілактика гепатиту
- Щоб запобігти інфікуванню гепатитом А і Е треба: споживати кип'ячену воду, завжди мити фрукти і овочі, а також мити руки після відвідування туалету і перед їжею.
- Для запобігання зараження гепатитами В, С і D слід уникати контакту з біологічними рідинами інших людей, в першу чергу з кров'ю.
- Зупинити поширення вірусу гепатиту В можна завдяки дотриманню санітарно-гігієнічних заходів: предмети особистої гігієни повинні бути індивідуальними і роздільно зберігатись, як от прилади для гоління, зубні щітки, мочалки.
- Гепатити В і С найчастіше передаються статевим шляхом – уникайте випадкових статевих зв'язків та використовуйте засоби контрацепції.
- Вирішуючи зробити татуювання або пірсинг перевіряйте стерильність обладнання, яке застосовують у салоні.
- Не забувайте також закривати будь-які відкриті рани та порізи на шкірі.