Всесвітній день онкогінекології: симптоми, при яких варто терміново йти до гінеколога
Джерело:Центр громадського здоров'я
20 вересня відзначається Всесвітній день онкогінекології. Його мета – підвищити обізнаність про основні види гінекологічного раку, які вражають жінок: шийки матки, яєчників, матки (ендометрію), піхви й вульви.
Жінки можуть не знати про симптоми, оскільки вони можуть бути невиразними. Також багато жінок соромляться проконсультуватися з лікарем, адже стигма, пов’язана з цими діагнозами, усе ще зберігається.
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Окрім цього, багато симптомів можна недооцінювати, але вони можуть свідчити серйозні захворювання. Тож не варто соромитись проходити регулярні огляди, оскільки це може врятувати життя.
Важливо звертати увагу на своє тіло і знати, що для вас нормально, а що – ні. Тоді ви зможете помітити попереджувальні ознаки або симптоми гінекологічного раку,
– зазначили в Центрі громадського здоров'я.
При яких симптомах варто звернутися до лікаря:
- Нетипові вагінальні кровотечі, зокрема: між менструаціями, після сексу або після настання менопаузи;
- Нетипові вагінальні виділення, наприклад: темного кольору, з кров’ю або неприємним запахом;
- Незрозумілий біль або дискомфорт у попереку, в області тазу, живота (особливо якщо він триває більше декількох тижнів);
- Здуття, якщо воно не минає після менструації, або ж якщо ви відчуваєте ситість від невеликої кількості їжі;
- Часте сечовипускання, а також якщо відчуваєте свербіж, печіння або біль при сечовипусканні;
- Зміна кольору шкіри на вульві, поява плям, ущільнень, виразок чи інших змін;
- Зміни менструального циклу, наприклад, рясніші ніж зазвичай місячні.