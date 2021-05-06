Moderna стала кращою в номінації "Краща нова технологія / платформа для вакцини". Про це повідомляє Світовий конгрес вакцин (World Vaccine Congress Washington).
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Комісія оцінювана усі відомі вакцини
Зазначено, що в номінації також брали участь препарати BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science.
За якими саме критеріями обирали переможця наразі невідомо.
Також високу оцінку отримала вакцина, яку спільно розробили американський фармакологічний концерн Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech.
Переваги Moderna
Цей варіант вакцини допоможе країнам з обмеженими ресурсами отримати більше препаратів, попри відсутність спеціальних технологій для зберігання.
Зараз нерозкритий флакон можна зберігати тільки впродовж одного місяця при температурі близько -20 °, що вимагає спеціального устаткування, яке не є широко доступним.
Moderna схвалена ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я лише нещодавно, 3 травня схвалила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna в екстрених випадках. Це своєю чергою робить її придатною для вакцинації у рамках COVAX.
Уже через кілька днів американська фармкомпанія Moderna надасть міжнародній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Тож, Україна теж може розраховувати на вакцину.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу