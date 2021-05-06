Всесвітній конгрес вакцин назвав найкращу вакцину проти COVID-19

На Всесвітньому конгресі вакцин-2021 обрали кращий препарат проти коронавірусної хвороби. Ним визнали вакцину виробництва американської компанії Moderna.

Moderna стала кращою в номінації "Краща нова технологія / платформа для вакцини". Про це повідомляє Світовий конгрес вакцин (World Vaccine Congress Washington).

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Комісія оцінювана усі відомі вакцини

Зазначено, що в номінації також брали участь препарати BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science.

За якими саме критеріями обирали переможця наразі невідомо.

Також високу оцінку отримала вакцина, яку спільно розробили американський фармакологічний концерн Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech.

Переваги Moderna

Всесвітній конгрес вакцин є одним з провідних глобальних конгресів по вакцинах. Він проходить понад 20 років. Раніше конференції проходили в США, але у зв'язку з пандемією конгрес проходив в онлайн-форматі.

Цей варіант вакцини допоможе країнам з обмеженими ресурсами отримати більше препаратів, попри відсутність спеціальних технологій для зберігання.

Зараз нерозкритий флакон можна зберігати тільки впродовж одного місяця при температурі близько -20 °, що вимагає спеціального устаткування, яке не є широко доступним.

Moderna схвалена ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я лише нещодавно, 3 травня схвалила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna в екстрених випадках. Це своєю чергою робить її придатною для вакцинації у рамках COVAX.

Уже через кілька днів американська фармкомпанія Moderna надасть міжнародній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Тож, Україна теж може розраховувати на вакцину.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу