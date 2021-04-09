В Україну приїхав всесвітньо відомий кардіолог П'єр Левіс. Він прооперував киянина Олександра Перм'якова, той був при тямі під час оперативного втручання.

Як почувається пацієнт

Пройшло лише пів години після операції на серці, а Олександр вже жартував і розповідав анекдот сусідові по палаті. Чоловік задоволений тим, як все пройшло.

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Цікавим є те, що Перм'яков дуже раптово дізнався про можливість проведення операції.

Лікар посміхнувся, сказав, що все нормально. Я досі не знаю, скільки стентів поставили, який стан,

– сказав пацієнт одразу після операції.

Стент – що це? Це циліндрична конструкція. Її медики розміщують у просвіті порожнистих органів, звужених внаслідок патологічного процесу. Стенти допомагають розширити цю ділянку.

Протягом години операції чоловік, який вже пережив кілька операцій на серці та 2 інфаркти, увесь час був при тямі.

Перм'якову пощастило, адже спочатку чоловік не відразу зміг лягти до шпиталю. У лікарні, куди збирався, почалась реорганізація через пандемію.

Він потрапив до Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології. Саме туди після річної перерви прилетів всесвітньо відомий кардіолог зі Швейцарії П'єр Левіс.

"Пацієнт вже мав стенти, але через звуження артерій знову потребував стентування. Це було вже третє операційне втручання. Спершу ми спробувавли через руку, але було складно провести необхідні маніпуляції. Ми змінили вхід і все пройшло добре", – розповів Левіс.

Що відомо про Левіса

Він – один із засновників методу стентування коронарних артерій та балонної ангіопластики у світі. Це малоінвазивне втручання, після якого пацієнт швидко відновлюється.

До пандемії зірковий хірург бував в Україні майже щомісяця.



Кардіолог П'єр Левіс / Фото 24 каналу

Люди бояться операцій через пандемію

Через COVID-19 ситуація з плановими операціями ускладнилась. Левіс розповів, що за рік прооперував на 40% менше пацієнтів. Усе через те, що клініки переобладнали, звільнивши ліжка для хворих на коронавірус.

До того ж, через пандемію люди бояться звертатися до лікарів і чекають до останнього.

Люди бояться заразитися коронавірусом і не йдуть до лікарні, навіть коли це вкрай необхідно, особливо у Швейцарії,

– зауважив Левіс.

"На жаль, часто звертаються, коли вже надто пізно. Я закликаю не чекати, а звертатися до кардіолога, щоб уникнути найгіршого", – наголосив кардіолог.

Це підтверджують і українські лікарі, адже саме коронавірус може ускладнити і пришвидшити перебіг серцево-судинних хвороб.

Нині пацієнтам буває складно пройти всі ланки і потрапити в лікарню. Однак це не привід зволікати, якщо є симптоми – дискомфорт чи біль у грудях. Можна проконсультуватися і у спеціалізованій клініці.

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До лікаря Левіса на тиждень записалась черга охочих. Їх лікар приймає в перервах між операціями. Його шалений темп не збігається з темпами тих, від кого також залежить здоров'я людей.

"Ми занадто повільно проводимо вакцинацію у Швейцарії. Подивіться на Ізраїль, Великобританію, США. Вони значно швидші. Ми дуже відстаємо. Усе через політику. Політикам складно вирішити, яку ж вакцину обрати. На жаль, багато людей не вірять у вакцинацію. Це прикро, але правда. І політикам складно вирішити, як це провести, коли, де купувати. І це велика проблема. Так само, як і в Україні", – зауважив Левіс.