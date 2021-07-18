Це вже шостий за тиждень рекорд на півострові за приростом інфікованих. Про це розповів так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
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Він повідомив, що із загальної кількості хворих 289 виявили при зверненні за медичною допомогою, а 107 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками. Ще 13 хворих приїхали з-за кордону.
Впродовж 17 липня всі лабораторії, які здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію, обстежили 6 466 мешканців окупованого Криму. 161 пацієнта виписали.
Карантинні обмеження в окупованому Криму:
- Від 17 березня 2020 року через загрозу поширення коронавірусу в окупованому Криму діє режим підвищеної готовності.
- Нині під забороною масові заходи й робота розважальних закладів, а кінотеатри, музеї та ресторани зобов'язані можуть працювати тільки з неповним завантаженням.