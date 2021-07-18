Вшосте за тиждень: в окупованому Криму знову рекордна кількість хворих на COVID-19

Впродовж 17 липня в окупованому Криму зареєстрували 409 випадків зараження коронавірусом. це найбільша кількість від початку пандемії.

Це вже шостий за тиждень рекорд на півострові за приростом інфікованих. Про це розповів так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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Він повідомив, що із загальної кількості хворих 289 виявили при зверненні за медичною допомогою, а 107 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками. Ще 13 хворих приїхали з-за кордону.

Впродовж 17 липня всі лабораторії, які здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію, обстежили 6 466 мешканців окупованого Криму. 161 пацієнта виписали.

Від початку пандемії:

на півострові виявили понад 55 тисяч хворих на коронавірус,

більш ніж 1,6 тисяча з них померли, але 47 тисяч вже подолали недугу.

щеплення проти коронавірусу зробили 380 тисяч жителів півострова.

Карантинні обмеження в окупованому Криму: