З цього приводу Міністерство охорони здоров'я звернулося до місцевих влад. Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування поінформувала заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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У закладах, де спіймали горе-лікарів ведуть кримінальні провадження.

Наразі маємо зворотний зв'язок і таку статистику: було звільнено 3 лікарів, оголошено догану ще 3 лікарям, і ведеться службове розслідування в 6 регіонах,

– сказала Карчевич.

Окрім цього, за її словами, МОЗ має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров'я інформацію щодо використання вакцини та кількості проведених щеплень.

Соцмережі теж моніторять

Також заступниця міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявили 210 тисяч повідомлень щодо продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформацію про них вже направили до правоохоронних органів.

Покарання за підробку COVID-сертифікатів

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт про покарання за підробку COVID-сертифікатів. Він передбачає:

на особу, яка використовуватиме підроблені документи, які підтверджують проведення щеплень, накладатимуть:

штраф у вигляді від 17 тисяч до 34 тисяч гривень,

обмеження волі на строк до 2 років.

Якщо медичний працівник внесе до медичної документації про щеплення неправдиву інформацію, проти нього застосують:

штраф на суму 34 – 68 тисяч гривень,

позбавлення волі на строк до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, пропонують запровадити:

від 85 тисяч до 170 тисяч гривень штраф,

позбавленням волі на строк до 3 років.

Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу