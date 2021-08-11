Всіх нещеплених обов'язково тестуватимуть, але вже платно: у Німеччині нові правила пересування

Всі жителі Німеччини, які не отримали повне щеплення від коронавірусу мають показувати тести для відвідування заходів у закритих приміщеннях. Такі нововведення почнуть діяти із 23 серпня і стосуватимуться усіх, окрім дітей.

А з 11 жовтня експрес-тести стануть платними. Так, усім, хто не отримали два щеплення або ж не перехворів на коронавірус протягом останніх 6 місяців, треба мати швидкий тест на антиген (термін дії – 24 години) чи ПЛР (зроблений щонайбільше 48 годин тому).

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Для чого потрібні постійні тести

Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів. Решті людям це дозволять безперешкодно відвідувати:

перукарні;

салони;

фітнес-центри;

готелі;

лікарні;

будинки для людей похилого віку;

кафе;

ресторани;

бар;

кінотеатри;

а також бути присутніми на заходах, які відбуваються у закритих приміщеннях.

Для проживання в готелях тестуватися необхідно буде двічі на тиждень.

При цьому, федеральні землі можуть повністю або частково призупинити дію цієї норми за умови, якщо рівень інфікування в певному районі становить не більше 35 нових випадків на 100 тисяч населення за тиждень.

Тести будуть платними

Зараз повністю вакциновані у Німеччині 55,1% населення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

З 11 жовтня швидкі тести на коронавірус для жителів країни більше не будуть безкоштовними. Невакциновані особи мають самі оплачувати їх, якщо відвідуватимуть якісь заклади. Втім, це не розповсюджується на тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.

Всі інші карантинні заходи, які діяли в Німеччині досі, залишаються чинними. Зокрема, обов'язок носити маски в громадських місцях і транспорті та дотримуватися дистанції.

Коронавірус в Німеччині: коротко

Джерело: Worldometers