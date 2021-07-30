1/10 дози Moderna
Дослідники використовували вакцину Spikevax від Moderna. До слова, внутрішньошкірна вакцинація дробними дозами раніше вивчалася як стратегія економії вакцин проти грипу, сказу, гепатиту A і B, кору й АКДС.
До теми У Pfizer закликали робити третє щеплення: кажуть, може захистити від Дельти у 100 разів краще
Деталі випробування
Тепер же вчені протестували ефективність 1/10 дози Moderna проти коронавірусу. Випробування провели за участі здорових дорослих 18 – 30 років (середній вік 25 років).
9 учасників отримали 10 мкг під шкіру на 1 і 29 день. Після відстеження побічних реакцій ще 29 учасників розподілили на дві групи – для отримання 20 мкг під шкіру або внутрішньом'язово.
Ефективність вакцини, введеної таким методом
Визначалася концентрація нейтралізуючих антитіл на 43-й день після другої дози. Результати порівнювали з людьми, які перехворіли на коронавірус із вакцинованими звичайним методом.
Побічні реакції залежно від методу введення ін'єкцій:
- Побічні реакції після внутрішньошкірної ін'єкції були помірними.
- У групі з 20 мкг системні реакції були частішими, але все ж добре переносилися.
- У всіх учасників відзначені "значно вищі" концентрації антитіл, ніж у перехворілих.
Внутрішньошкірні дози по 10 і 20 мкг добре переносяться, безпечні й ведуть до стійкої відповіді антитіл у здорових дорослих у віці 18 – 30 років, і таку схему можна використовувати для економії запасів вакцини,
– зробили висновок дослідники.
Вакцина є ефективною навіть у малих дозах / Інфографіка medrxiv
Відзначимо, що вчені проведуть додаткові дослідження антитільного та Т-клітинного імунітету після внутрішньошкірної вакцинації – це забезпечить більше даних про стійкість і тривалість імунної відповіді.