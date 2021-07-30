Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna

У Нідерландах вчені знайшли новий "ефективний" метод імунізації – щеплення вводили у верхній шар шкіри дробними дозами. В умовах дефіциту вакцин це "може стати поворотним моментом у подоланні пандемії".

1/10 дози Moderna

Дослідники використовували вакцину Spikevax від Moderna. До слова, внутрішньошкірна вакцинація дробними дозами раніше вивчалася як стратегія економії вакцин проти грипу, сказу, гепатиту A і B, кору й АКДС.

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Деталі випробування

Наразі Spikevax (Moderna) вводять внутрішньом'язово двома дозами по 100 мкг з інтервалом між ними близько місяця.

Тепер же вчені протестували ефективність 1/10 дози Moderna проти коронавірусу. Випробування провели за участі здорових дорослих 18 – 30 років (середній вік 25 років).

9 учасників отримали 10 мкг під шкіру на 1 і 29 день. Після відстеження побічних реакцій ще 29 учасників розподілили на дві групи – для отримання 20 мкг під шкіру або внутрішньом'язово.

Ефективність вакцини, введеної таким методом

Визначалася концентрація нейтралізуючих антитіл на 43-й день після другої дози. Результати порівнювали з людьми, які перехворіли на коронавірус із вакцинованими звичайним методом.

Побічні реакції залежно від методу введення ін'єкцій:

Побічні реакції після внутрішньошкірної ін'єкції були помірними.

У групі з 20 мкг системні реакції були частішими, але все ж добре переносилися.

У всіх учасників відзначені "значно вищі" концентрації антитіл, ніж у перехворілих.

Рівень антитіл, які формувала вакцина:

1696 для "внутрішньошкірних" з 10 мкг,

1406 – для "внутрішньом'язових" з 20 мкг,

2057 – для "внутрішньошкірних" з 20 мкг.

При цьому титри були на рівні 107 у перехворілих і 1558 – у вакцинованих звичайним методом.

Внутрішньошкірні дози по 10 і 20 мкг добре переносяться, безпечні й ведуть до стійкої відповіді антитіл у здорових дорослих у віці 18 – 30 років, і таку схему можна використовувати для економії запасів вакцини,

– зробили висновок дослідники.

Вакцина є ефективною навіть у малих дозах / Інфографіка medrxiv

Відзначимо, що вчені проведуть додаткові дослідження антитільного та Т-клітинного імунітету після внутрішньошкірної вакцинації – це забезпечить більше даних про стійкість і тривалість імунної відповіді.

Ефективність вакцини визначається не рівнями антитіл, а тим, як вона захищає від інфікування/ризиків госпіталізації/ смерті. Водночас певна кореляція між рівнем антитіл та імунною відповіддю все ж є.