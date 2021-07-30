Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna
Джерело:medRxiv
У Нідерландах вчені знайшли новий "ефективний" метод імунізації – щеплення вводили у верхній шар шкіри дробними дозами. В умовах дефіциту вакцин це "може стати поворотним моментом у подоланні пандемії".
1/10 дози Moderna
Дослідники використовували вакцину Spikevax від Moderna. До слова, внутрішньошкірна вакцинація дробними дозами раніше вивчалася як стратегія економії вакцин проти грипу, сказу, гепатиту A і B, кору й АКДС.
До теми У Pfizer закликали робити третє щеплення: кажуть, може захистити від Дельти у 100 разів кращеНаразі Spikevax (Moderna) вводять внутрішньом'язово двома дозами по 100 мкг з інтервалом між ними близько місяця.
Деталі випробування
Тепер же вчені протестували ефективність 1/10 дози Moderna проти коронавірусу. Випробування провели за участі здорових дорослих 18 – 30 років (середній вік 25 років).
9 учасників отримали 10 мкг під шкіру на 1 і 29 день. Після відстеження побічних реакцій ще 29 учасників розподілили на дві групи – для отримання 20 мкг під шкіру або внутрішньом'язово.
Ефективність вакцини, введеної таким методом
Визначалася концентрація нейтралізуючих антитіл на 43-й день після другої дози. Результати порівнювали з людьми, які перехворіли на коронавірус із вакцинованими звичайним методом.
Побічні реакції залежно від методу введення ін'єкцій:
- Побічні реакції після внутрішньошкірної ін'єкції були помірними.
- У групі з 20 мкг системні реакції були частішими, але все ж добре переносилися.
- У всіх учасників відзначені "значно вищі" концентрації антитіл, ніж у перехворілих.
Рівень антитіл, які формувала вакцина:
- 1696 для "внутрішньошкірних" з 10 мкг,
- 1406 – для "внутрішньом'язових" з 20 мкг,
- 2057 – для "внутрішньошкірних" з 20 мкг.
При цьому титри були на рівні 107 у перехворілих і 1558 – у вакцинованих звичайним методом.
Внутрішньошкірні дози по 10 і 20 мкг добре переносяться, безпечні й ведуть до стійкої відповіді антитіл у здорових дорослих у віці 18 – 30 років, і таку схему можна використовувати для економії запасів вакцини,
– зробили висновок дослідники.
Вакцина є ефективною навіть у малих дозах / Інфографіка medrxiv
Відзначимо, що вчені проведуть додаткові дослідження антитільного та Т-клітинного імунітету після внутрішньошкірної вакцинації – це забезпечить більше даних про стійкість і тривалість імунної відповіді.Довідка! Ефективність вакцини визначається не рівнями антитіл, а тим, як вона захищає від інфікування/ризиків госпіталізації/ смерті. Водночас певна кореляція між рівнем антитіл та імунною відповіддю все ж є.