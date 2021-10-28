Всього 15 хвилин на день: простий спосіб допоможе зменшити симптоми післяпологової депресії

Під час пандемії коронавірусу все більше жінок почали страждати на післяпологову депресію. Крім традиційних варіантів лікування – психіатрії та ліків – з'ясували ще один простий спосіб, який теж може допогти.

Фізична активність може бути ключовою у лікуванні. Нове західне дослідження показує, що швидка ходьба – всього 15 хвилин на день – може врятувати багатьох жінок, які борються з цим станом. Однак деякі важкі випадки все ще можуть потребувати традиційної медичної допомоги.

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Як допоможе біг та ходьба

У дослідженні мовиться про те, що післяпологова депресія може мати серйозний вплив на психічне здоров'я жінки, а також на розвиток дитини. Стає важче піклуватися про себе і, відповідно, про свою дитину.

У новму дослідженні проаналізували дані 5 дослідницьких проєктів за участю 242 учасників. Фахівці дійшли висновків, що жінкам рекомендовано ходити з "помірною інтенсивністю" від 90 до 120 хвилин на тиждень, щоб зменшити симптоми депресії.

Прогулянки досить доступні, і це чудово, що ви можете робити це зі своєю дитиною. Якщо виходити 3 – 4 рази на тиждень на пів години або навіть 15 хвилин, наші висновки показують, що це може дуже сильно змінити ваше самопочуття,

– зазначили дослідники.

Тож ходьба призвела до клінічно значущого зменшення симптомів післяпологової депресії. Ба більше, ці поліпшення залишалися навіть через 3 місяці після того, як матері припинили це робити.

Бар'єри для лікування

Наголосили, що існує багато давніх бар'єрів для доступу до лікування, а пандемія лише погіршила ситуацію. Ходьба забезпечує певне лікування, яке обходить багато з цих бар'єрів.

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Чим післяпологова депресія відрізняється від "бебі-блюзу"

Втім не варто плутати поняття "бебі-блюзу" з післяпологової депресії. Депресія може викликати сильні перепади настрою, виснаження і навіть відчуття безнадійності.

Вчені зазначили, що приблизно 23% новоспечених матерів у Канаді відчувають деякі з цих симптомів.

відчувають деякі з цих симптомів. Тоді як нещодавні дослідження в Європі та Азії показують, що під час пандемії COVID-19 ця цифра зросла майже до 30%.