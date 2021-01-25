Всього 6% українців довіряють китайській вакцині проти COVID-19, – опитування

Більшість українців, а саме 63% вважають, що вакцинація проти коронавірусу потрібна, бо це виробляє колективний імунітет та допоможе подолати епідемію. Також 86% українців вважають епідемію – "реальною загрозою".
Джерело: Харківський інститут соціальних досліджень
Не готові вакцинуватись більше – 47%, а 13% – ще не визначилися. Опитування проводили в грудні 2020 року напередодні великої кампанії з вакцинації від коронавірусу в світі.
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Ймовірно, така довіра до вакцин може бути через те, що 50% побоюються можливих побічних ефектів, 43% – небезпечності через швидкість розробки, 22% – недотримання умов зберігання та перевезення.Ще 10% українців бояться щеплення через конспірологію – вважають, що вакцинуванням – це прихована чіпізація.
Також, дослідження виявило, що 43% вважають, що вакцина може бути небезпечною, "бо робилась дуже швидко".