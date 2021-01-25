Всього 6% українців довіряють китайській вакцині проти COVID-19, – опитування

Більшість українців, а саме 63% вважають, що вакцинація проти коронавірусу потрібна, бо це виробляє колективний імунітет та допоможе подолати епідемію. Також 86% українців вважають епідемію – "реальною загрозою".

Джерело: Харківський інститут соціальних досліджень

Не готові вакцинуватись більше – 47%, а 13% – ще не визначилися. Опитування проводили в грудні 2020 року напередодні великої кампанії з вакцинації від коронавірусу в світі.

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Чому українці бояться вакцинуватись

Ймовірно, така довіра до вакцин може бути через те, що 50% побоюються можливих побічних ефектів, 43% – небезпечності через швидкість розробки, 22% – недотримання умов зберігання та перевезення.

Ще 10% українців бояться щеплення через конспірологію – вважають, що вакцинуванням – це прихована чіпізація.

Також, дослідження виявило, що 43% вважають, що вакцина може бути небезпечною, "бо робилась дуже швидко".

Компанія, яка виробляє вакцину в пріоритеті

Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії.

Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин.

Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних.

В той час як Китаю – 6% , з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на постачання вакцини CoronaVac.

, з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на постачання вакцини CoronaVac. Потенційній вакцині що могла би бути виробленою в Україні довіряють 6,8% українців.

: для дослідження було проведено 1500 face-to-face інтерв’ю за допомогою випадкової вибірки в 41 населеному пункті різного розміру, що презентували 5 макрорегіонів України (Схід, Захід, Південь, Північ, Центр).