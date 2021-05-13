Вчені аналізували мікробіом кишківника

Зразки калу відібрали ще у 2002 році, впродовж 15 років вчені спостерігали за учасниками експерименту. У дослідженні застосували алгоритм машинного навчання для виявлення видів мікробів у зразках фекалій, які корелювали зі смертю протягом тривалих спостережень.

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Результати дослідження

Дослідники виявили сильний зв'язок між мікробами сімейства Enterobacteriaceae і підвищеним ризиком смерті від шлунково-кишкових і респіраторних причин.

від шлунково-кишкових і респіраторних причин. Підвищення обсягів цих мікробів і раніше пов'язували з колоректальним раком і запальними захворюваннями кишківника, проте досі неясно, чи є цей зв'язок причинний.

Як з'ясувалося, запальні процеси можуть сприяти надмірному зростанню ентеробактерій, тому наразі невідомо, чи є ця ознака просто раннім симптомом захворювання або він активно сприяє його розвитку.

Дослідники зазначають, що потрібні подальші дослідження та експерименти, щоб розробити тест на мікробіом, який допоможе спрогнозувати смерть.

Водночас це дослідження є першою науковою працею, яка пов'язує склад мікробіоти з тривалістю життя.