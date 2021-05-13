Всього один аналіз здатний визначити тривалість життя людини

Вчені з університету Турку у Фінляндії провели дослідження і довели, що передбачити ризик смерті людини можна більш ніж за десять років. Для цього слід аналізувати склад кишкових бактерій.
Вчені аналізували мікробіом кишківника
Зразки калу відібрали ще у 2002 році, впродовж 15 років вчені спостерігали за учасниками експерименту. У дослідженні застосували алгоритм машинного навчання для виявлення видів мікробів у зразках фекалій, які корелювали зі смертю протягом тривалих спостережень.
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Результати дослідження
- Дослідники виявили сильний зв'язок між мікробами сімейства Enterobacteriaceae і підвищеним ризиком смерті від шлунково-кишкових і респіраторних причин.
- Підвищення обсягів цих мікробів і раніше пов'язували з колоректальним раком і запальними захворюваннями кишківника, проте досі неясно, чи є цей зв'язок причинний.
Дослідники зазначають, що потрібні подальші дослідження та експерименти, щоб розробити тест на мікробіом, який допоможе спрогнозувати смерть.
Водночас це дослідження є першою науковою працею, яка пов'язує склад мікробіоти з тривалістю життя.