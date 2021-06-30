Всього один укол CRISPR зупиняє важке генетичне захворювання

Технологію CRISPR активно використовують в багатьох клінічних дослідженнях, проте зазвичай клітини модифікують поза організмом. Тепер вчені виявили, що лікування можна успішно застосовувати безпосередньо в організмі людини. У половини учасників дослідження терапія майже повністю зупинила симптоми хвороби.

Вчені з Intellia Therapeutics і Regeneron Pharmaceuticals представили перші попередні результати фази 1 клінічних випробувань препарату NTLA-2001, як засіб для лікування транстіретінового амілоїдозу – рідкісного спадкового захворювання, що вражає серце і нервову систему.

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Зараз пацієнти з цим діагнозом змушені довічно приймати препарат (патісіран) для стабілізації стану. Тепер з'явилася надія, що одноразова CRISPR-терапія може назавжди зупинити симптоми хвороби.

Що відомо про хворобу? Хвороба виникає через мутації в гені TTR, через які у людини виробляється неправильно згорнутий білок транстиретин (TTR). Протягом життя ці білки накопичуються в різних органах і призводять до тяжких симптомів.

Як працює CRISPR

Новий підхід націлений на деактивацію мутованого гена, шляхом розрізу і відновлення пошкодженої ділянки за допомогою мРНК, упакованих в ліпідні наночастинки.

Введення генетичних інструкцій з допомогою мРНК є безпечнішим, ніж використання вірусів. На цей раз дослідники застосували лікування безпосередньо в організмі пацієнта – вводили препарат у кровотік.

У дослідженні взяли участь 6 людей у віці від 46 до 64 років, яким в різних дозах ввели NTLA-2001. Через 28 днів у 3 з них, рівень TTR знизився від 80% до 96%.

Для порівняння, препарат патісіран пригнічує TTR в середньому на 81%.

Такі результати дають надію,

– заявив автор роботи Джуліан Гіллмор.

Водночас дослідник заявив, що наразі рано робити висновки щодо перспективності методу в клінічній практиці, але є надія, що терапія може стати одноразовою мірою для контролю хвороби.