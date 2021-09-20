Встановили тригер утворення раку підшлункової

Американські дослідники виявили, що у відповідь на запалення клітини підшлункової залози перепрограмовуються, це викликає активацію шляхів, що взаємодіють з мутацією KRAS, яка, в підсумку слугує фінальним тригером для розвитку пухлини. Висновки дослідження опубліковані на сайті Онкологічного центру Андерсона при Техаському університеті.

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Деталі дослідження

Експерименти показали, що хоча клітини підшлункової залози демонструють адаптивний відповідь на повторювані епізоди запалення, в присутності мутантного KRAS все одно відбувається розвиток пухлини.

Довідка! Мутація в гені KRAS виявляється приблизно в 95% випадків пухлини підшлункової.

Ми виявили, що одиничний запальний епізод викликав довгострокові зміни в клітинах, які взаємодіяли з KRAS і сприяли розвитку раку навіть через довгий час після придушення запалення,

– розповів співавтор роботи Андреа Віале.

Запалення має довготривалі наслідки

Запальний епізод, який тривав тиждень, провокував патологічні зміни в клітинах через кілька місяців на тлі активації KRAS і сприяв подальшому розвитку пухлини.

Вчені зауважили, що ці дані пояснюють постійну присутність мутантного KRAS у пацієнтів з раком підшлункової залози.

Іншу гіпотезу вчені не змогли довести

Водночас вчені не змогли підтвердити спостереження, що ацинарно-протокова метаплазія є станом, який є передвісником розвитку пухлини.

Вчені зафіксували мінімальні ознаки клітинного пошкодження. На їхню думку, ацинарно-протокова метаплазія, ймовірно, є адаптивною реакцією на запалення.

Перспектива дослідження

Тепер учені працюють над тим, щоб застосувати отримані знання щодо розробки терапії для панкреатиту – запального стану підшлункової залози з метою запобігання розвитку раку.

Раніше інша група дослідників показала, що панкреатит може бути викликаний дефіцитом одного гормону. Їх експериментальна терапія по відновленню рівня гормону поліпшила стан тварин всього за добу.

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