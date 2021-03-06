Уряд Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу Janssen розробки компанії Johnson & Johnson. Країна уже замовила 10 мільйонів доз препарату.

Канада схвалила вакцину Johnson & Johnson

Радниця Департаменту охорони здоров'я Канади розповіла, що уряд дозволив використовувати вакцину усім людям, старшим за 18 років.

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За її словами, розглянувши усі дані, відомство встановило наявність переконливих доказів того, що переваги цієї вакцини переважують її потенційні ризики.

Супрія Шарма “Як з усіма іншими COVID-вакцинами, Департамент охорони здоров’я схвалив вакцину Jansen після незалежного та детального наукового вивчення її безпеки, ефективності та якості”.

Канада вже замовила 10 мільйонів доз цієї вакцини й має змогу закупити ще 18 млн. Постачання вакцин здійснюватимуть із підприємств Johnson&Johnson в Європі та США.

Коротко про вакцину Johnson & Johnson