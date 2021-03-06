Всього одна доза: Канада схвалила вакцину від Johnson & Johnson
Уряд Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу Janssen розробки компанії Johnson & Johnson. Країна уже замовила 10 мільйонів доз препарату.
Джерело:Укрінформ
Канада схвалила вакцину Johnson & Johnson
Радниця Департаменту охорони здоров'я Канади розповіла, що уряд дозволив використовувати вакцину усім людям, старшим за 18 років.
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За її словами, розглянувши усі дані, відомство встановило наявність переконливих доказів того, що переваги цієї вакцини переважують її потенційні ризики.
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“Як з усіма іншими COVID-вакцинами, Департамент охорони здоров’я схвалив вакцину Jansen після незалежного та детального наукового вивчення її безпеки, ефективності та якості”.
Канада вже замовила 10 мільйонів доз цієї вакцини й має змогу закупити ще 18 млн. Постачання вакцин здійснюватимуть із підприємств Johnson&Johnson в Європі та США.
Коротко про вакцину Johnson & Johnson
- Це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від інших передусім тим, що потрібна одна доза препарату, а не дві. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.
- Попередній договір про постачання вакцини від Johnson & Johnson уклав Євросоюз та США.
- Дослідження, в яких взяли участь 44 тисяч людей, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%, в той час, як у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%.
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