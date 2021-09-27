Попередні дослідження свідчать, що цей препарат знижує здатність вірусу SARS-CoV-2 до реплікації. Наразі доступні дані лише невеликого дослідження за участі 202 пацієнтів з COVID-19, у яких були симптоми хвороби, однак вони не потребували госпіталізації.

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Як працює новий препарат

Активні компоненти препарату імітують один з будівельних блоків генетичного матеріалу вірусу. Коли вірус відтворюється, він створює нову копію своєї РНК, і зрештою препарат "включаються" в неї.

Деталі випробування Учасників розподілили на дві групи: для прийому молнупіравіра та плацебо з різними дозами тестованого противірусного препарату. Результати дослідження були опубліковані у вигляді препринту, а це означає, що вони ще не були офіційно розглянуті іншими вченими.

Як показав себе препарат

Після трьох днів лікування вірус SARS-CoV-2 виявляли значно рідше в учасників, які отримували 800 мг молнупіравіра (2%), у порівнянні з учасниками, які приймали плацебо (17%).

На 5 день вірус не був виявлений у жодного з учасників, які отримували 400 або 800 мг молнупіравіра, але все ще виявлявся у 11% учасників, що приймали плацебо.

Молнупіравір може зменшити й усунути інфекційний SARS-CoV-2 у пацієнтів з легкою формою COVID-19,

– резюмували вчені.

Перспектива застосування препарату

Той факт, що молнупіравір прискорює виведення вірусу, передбачає, що він може бути корисний не тільки для лікування COVID, але й для зменшення ймовірності інфікування.

У майбутньому вчені планують провести нове дослідження, за участі 1850 людей. Воно має допомогти з'ясувати, чи здатний молнупіравір краще, ніж плацебо, запобігати серйозному захворюванню і смерті у не госпіталізованих дорослих з коронавірусом.