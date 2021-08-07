Статистика щеплення за добу
Зокрема, одну дозу отримали 101 550 людей, повністю щеплені – 69 052 людини. Це означає, що вони отримали всього дві дози прпарату.
Увага Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих
Протягом доби працювали:
- 911 мобільних бригад;
- 2 705 пунктів щеплення;
- 316 центрів вакцинації.
Скільки щепили загалом
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 6 408 308 щеплень.
COVID-вакцинація в Україні та чому це важливо
- Зараз в країні зросли темпи вакцинації – за попередній тиждень провели на 15% більше щеплень, ніж тижнем раніше. В середньому це 117 тисяч щеплень. Останні 3 дні фіксують приблизно 167 – 170 тисяч вакцинованих на добу.
- Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою. Там принаймні одну дозу вакцини отримали вже 50% населення. Разом з тим, в Україні – лише 9,5%.
- Вакцинація є важливою та потрібною, адже у частині областей України зростає рівень госпіталізації хворих на коронавірус.