Статистика щеплення за добу

Зокрема, одну дозу отримали 101 550 людей, повністю щеплені – 69 052 людини. Це означає, що вони отримали всього дві дози прпарату.

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Протягом доби працювали:

911 мобільних бригад;

2 705 пунктів щеплення;

316 центрів вакцинації.

Скільки щепили загалом

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 6 408 308 щеплень.

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