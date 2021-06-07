Понад 500 інфікованих: в Україні знизилась захворюваність на COVID-19

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 535 людей, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Захворюваність значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань.
Статистика COVID-19
Водночас госпіталізації потребували 601 пацієнт з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 33 людини. Видужали від коронавірусу 1 743 пацієнти.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 10 723 осіб,
- методом ІФА – 1 356 осіб,
- експрес-тестами – 5 512 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 випадків;
- Донецька область – 5 випадків;
- Житомирська область – 29 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 0 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 52 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 19 випадків;
- Миколаївська область – 78 випадків;
- Одеська область – 12 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 42 випадки;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 25 випадків;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу