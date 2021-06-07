Понад 500 інфікованих: в Україні знизилась захворюваність на COVID-19

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 535 людей, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Захворюваність значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань.

Статистика COVID-19

Водночас госпіталізації потребували 601 пацієнт з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 33 людини. Видужали від коронавірусу 1 743 пацієнти.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 723 осіб,

методом ІФА – 1 356 осіб,

експрес-тестами – 5 512 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 47 випадків;

Донецька область – 5 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 0 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 52 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 78 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 42 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 215 052 людини, з них станом на 7 червня видужали 2 094 971 пацієнт. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 51 215 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу