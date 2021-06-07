Понад 500 інфікованих: в Україні знизилась захворюваність на COVID-19

7 червня 2021 , 05:15
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Джерело:

РНБО України

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 535 людей, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Захворюваність значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань.

Статистика COVID-19

Водночас госпіталізації потребували 601 пацієнт з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 33 людини. Видужали від коронавірусу 1 743 пацієнти. 

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 10 723 осіб,
  • методом ІФА – 1 356 осіб,
  • експрес-тестами – 5 512 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 215 052 людини, з них станом на 7 червня видужали 2 094 971 пацієнт. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 51 215 людей.   

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 випадків;
  • Донецька область – 5 випадків;
  • Житомирська область – 29 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 0 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 52 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 19 випадків;
  • Миколаївська область – 78 випадків;
  • Одеська область – 12 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 42 випадки;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 25 випадків;
  • Харківська область – 10 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська