Коронавірус найбільше небезпечний для людей 65+, і чим старший пацієнт, тим вище ймовірність важких ускладнень і смерті. До тепер вчені та медики пояснювали це ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями, неминучими в старшому віці. Однак австралійські дослідники припустили, що причиною цієї уразливості може бути "системна помилка" імунної відповіді літніх.

Сезонні коронавіруси та SARS-Cov-2

Існують чотири види коронавірусів, які постійно циркулюють в популяції та найчастіше викликають симптоми ГРВІ. За даними дослідження, проведеному в Голландії, в середньому людина за все життя може перенести коронавіруси 3-17 разів.

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Чим старша людина, тим вища ймовірність, що вона багато разів зустрівся з цими інфекціями. У науковій спільноті неодноразово піднімалося питання про те, що люди, які перенесені коронавіруси можуть створювати перехресний імунітет, тобто, створювати частковий захист від SARS-Cov-2.

Нова гіпотеза

Вчені висунули нову гіпотезу: можливо, при зустрічі з SARS-Cov-2 імунна система похилого помилково розпізнає його як сезонний коронавірус і не "зчитує" його як небезпечний. В ході дослідження вони порівняли рівень антитіл до сезонних коронавірусів і SARS-Cov-2 в зразках крові 89 здорових дітей, 98 дорослих, 57 літніх людей та 50 пацієнтів з COVID-19.

Старі антитіла

Автори дослідження виявили різний рівень імунних клітин у літніх людей і дітей. У пацієнтів старшого віку виявився підвищений рівень "зрілих" нейтралізуючих антитіл IgG та IgA до сезонних коронавірусів.

Вчені вважають, що ці клітини імунної пам'яті можуть викликати спотворену імунну відповідь до SARS-Cov-2, оскільки вони не дуже ефективні в боротьбі з новим патогеном. Водночас незріла імунна система у дітей безпомилково розпізнає коронавірус як потенційно небезпечний і активно реагує на антигени SARS-CoV-2.

Через слабку імунну відповідь у літніх пацієнтів з більшою ймовірністю розвивається важкий перебіг COVID-19,

– зазначили науковці.