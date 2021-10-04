Так, чим довше жінки з цим розладом на тлі пологів годували дітей грудьми, тим краще вони почувалися. В ході дослідження медики враховували соціальний статус волонтерок, наявність шкідливих звичок і епізоди можливого аб'юзу до і під час вагітності.
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Що таке післяпологова депресія
Це стан після пологів, розлад настрою, який характеризується глибокими почуттями смутку, дратівливості, тривоги і втоми. Триває в середньому 1 – 3 тижні, хоча все дуже індивідуально.
Також трапляються проблеми зі сном і апетитом, напади плачу, які тривають довгий час після появи на світ дитини і можуть серйозно ускладнити життя матері. Під час серйозних випадків може навіть призвести до самогубства. Тож це не просто сум і втома після народження дитини.
У половини жінок з таким діагнозом депресія виникає вперше, при чому, якщо вона була присутня після першої вагітності, то зазвичай прийде і після другої.
Годування грудьми після пологів
Медики з Коледжу сестринської справи, що у Флориді, та їхні колеги з інших частин США хотіли показати, що уникнути післяпологової депресії допоможе грудне вигодовування.
Як з'ясувалося, у жінок, які на момент збору даних годували немовля грудьми, був помітно нижчий ризик післяпологової депресії, ніж у інших матерів. Також автори роботи виявили зв'язок між тривалістю грудного вигодовування і цим афективним розладом: чим довше мами, які страждають депресією на фоні пологів, годували малюків грудьми, тим легшим ставав їхній стан.
Результати нашого дослідження показують, що грудне вигодовування – економічно ефективна і здорова стратегія, яка може знизити ризик післяпологової депресії у жінки,
– підсумувала докторка Сафія Джордж.
Що відомо про дослідження
- Дослідження проводили на основі інформації за 2016 рік.
- У ньому взяли участь по 29 682 жінок, які живуть в 26 штатах.
- Брали до уваги вік, расу, сімейний стан, рівень освіти, статус куріння, а також наявність епізодів жорстокого поводження до і під час вагітності.