Так, чим довше жінки з цим розладом на тлі пологів годували дітей грудьми, тим краще вони почувалися. В ході дослідження медики враховували соціальний статус волонтерок, наявність шкідливих звичок і епізоди можливого аб'юзу до і під час вагітності.

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Що таке післяпологова депресія

Це стан після пологів, розлад настрою, який характеризується глибокими почуттями смутку, дратівливості, тривоги і втоми. Триває в середньому 1 – 3 тижні, хоча все дуже індивідуально.

Також трапляються проблеми зі сном і апетитом, напади плачу, які тривають довгий час після появи на світ дитини і можуть серйозно ускладнити життя матері. Під час серйозних випадків може навіть призвести до самогубства. Тож це не просто сум і втома після народження дитини.

Довідка. Приблизно 13% породіль мають депресію, 9% – тривожний розлад, а 3 – 5% – обсесивно-компульсивний розлад. Жінки, що народили зі значним втручанням та ризиком для життя, ймовірно, матимуть посттравматичний розлад. До 12% батьків переживають вигорання. У таких випадках радять звертатися за допомогою до психотерапевта.



Діагностувати довколопологову депресію допоможуть тести: http://bit.ly/2YYbESq

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У половини жінок з таким діагнозом депресія виникає вперше, при чому, якщо вона була присутня після першої вагітності, то зазвичай прийде і після другої.

Годування грудьми після пологів

Медики з Коледжу сестринської справи, що у Флориді, та їхні колеги з інших частин США хотіли показати, що уникнути післяпологової депресії допоможе грудне вигодовування.

Як з'ясувалося, у жінок, які на момент збору даних годували немовля грудьми, був помітно нижчий ризик післяпологової депресії, ніж у інших матерів. Також автори роботи виявили зв'язок між тривалістю грудного вигодовування і цим афективним розладом: чим довше мами, які страждають депресією на фоні пологів, годували малюків грудьми, тим легшим ставав їхній стан.

Результати нашого дослідження показують, що грудне вигодовування – економічно ефективна і здорова стратегія, яка може знизити ризик післяпологової депресії у жінки,

– підсумувала докторка Сафія Джордж.

Що відомо про дослідження