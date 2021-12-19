Щеплення дітей вакциною від Pfizer

Для дітей Pfizer зменшила дозування препарату. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мікрограмів вакцини. Дозу для дітей від 5 до 11 років знизили до 10 мкг, для найменших – до 3 мкг.

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Попередньо дослідження показували, що доза в 3 мікрограми викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів.

Увага! Але проміжні дані, які отримала незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років.

У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу.

Дослідження тепер буде включати оцінку третьої дози у 3 мікрограми, отриманої принаймні через два місяці після другої дози, щоб перевірити, чи забезпечує вона високий рівень захисту в цій юній віковій групі», — заявили в компанії.

Водночас ефективність вакцини від коронавірусу для дітей 12 – 15 років становить 100%.

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До слова, в Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу абсолютно всіх дітей у віці від 12 років. Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Pfizer від Comirnaty.

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