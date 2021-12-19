Встановили вік, коли вакцина від Pfizer не формує імунітет

Випробування вакцини Pfizer проти коронавірусу серед дітей віком до 5 років показали, що дві дози не формують очікуваного імунітету.

Щеплення дітей вакциною від Pfizer

Для дітей Pfizer зменшила дозування препарату. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мікрограмів вакцини. Дозу для дітей від 5 до 11 років знизили до 10 мкг, для найменших – до 3 мкг.

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Попередньо дослідження показували, що доза в 3 мікрограми викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів.

Але проміжні дані, які отримала незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років.

У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу.

Дослідження тепер буде включати оцінку третьої дози у 3 мікрограми, отриманої принаймні через два місяці після другої дози, щоб перевірити, чи забезпечує вона високий рівень захисту в цій юній віковій групі,

— йдеться в повідомленні компанії.

Водночас ефективність вакцини від коронавірусу для дітей 12 – 15 років становить 100%.

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До слова, в Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу абсолютно всіх дітей у віці від 12 років. Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Pfizer від Comirnaty.