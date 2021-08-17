Чи встигає Ляшко виконати обіцянку і 10 мільйонів щеплень: актуальна статистика

Впродовж минулої доби, 16 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 людей, дві дози вакцини, а відтак завершили курс імунізації – 53 232 людини.

Зокрема, на Київщині провели майже 9 тисяч щеплень. Загалом в Україні проведено 7 584 403 щеплення.

До теми COVID-19 в Україні: близько тисячі інфікованих, 27 – летальні

Вчора вакцинацію в країні проводили:

804 мобільні бригади,

2 755 пунктів щеплення

324 центри вакцинації.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей:

з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Ляшко не зможе виконати обіцянку у 10 мільйонів щеплень

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не зможе виконати свою обіцянку зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо. Йшлось про вакцинацію щонайменше 5 мільйонів українців двома дозами.

Наразі, станом на 17 серпня, аби виконати свою обіцянку, дану депутатам перед призначенням на посаду, міністр з командою мали б організувати за два тижні серпня ще 3 603 117 вакцинацій.

З 2 до 8 серпня щепили майже 533 000 людей, а з 9 до 15 серпня – майже 548 000 людей. Аби виконати обіцянку, слід щепити по 1 мільйону 800 тисяч людей за тиждень упродовж двох тижнів.

Актуально Українці зможуть отримати нагороду за вакцинацію вже цього тижня