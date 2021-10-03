Всупереч забороні батьків: у Швеції 15-річним підліткам дозволять вакцинуватися

Шведські муніципалітети вирішили дозволити 15-річним підліткам вакцинуватися проти коронавірусу. Навіть якщо батьки виступають проти цього.

Програма з вакцинації почне поширюватися на дітей у віці від 12 до 15 років з 11 жовтня 2021 року. Вважають їх досить зрілими, щоб вирішувати самим питання щодо щеплень.

Увага Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування

Про це заявили у Шведській асоціації місцевих влад і регіонів (SKR). Вона представляє як регіональні уряди, які керують системою охорони здоров'я Швеції, так і муніципалітети, що керують школами.

Хоча зазначається, що кожен регіон повинен вирішувати, чи хочуть батьки висловлювати свою думку.

SKR оцінила правову підтримку, яку вона надає регіонам і муніципалітетам, і тепер вважає, що можна оцінити, чи є людина досить зрілою для прийняття рішення у віці від 15 років і старше,

– сказала керівниця відділу охорони здоров'я.

Що мають на увазі під "ступенем зрілості"

Представники охорони здоров'я оцінюють так званий ступінь зрілості після того, як діти або підлітки заповнюють анкету. У ній відповідають на різні питання про їхнє здоров'я. Так перевіряють їхнє розуміння того, що означає вакцинувати проти COVID-19.

Важливо В ООН розраховують, що до 2023 року вдасться щепити від COVID-19 весь світ

Згода батьків

Регіони й муніципалітети загалом таки повинні отримувати письмову згоду батьків. Втім, якщо між батьками й підлітками у віці від 12 до 14 років виникнуть серйозні розбіжності, в деяких випадках медпрацівники все ж можуть піти проти волі батьків.

Нагадаємо, раніше у Нідерландському місті Ґронінґен 12-річний хлопчик через суд домігся права вакцинуватися від коронавірусу. Хлопець зробив це, щоби мати можливість відвідати свою бабусю.

Разом з тим масова вакцинація підлітків в Україні поки не розглядається. Вона стане можливою після вакцинації більшість дорослого населення. Наразі дозволена лише у певних випадках.