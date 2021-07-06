Втрата нюху з віком: як та чому це відбувається

Вчені провели літнім людям незвичайні тести на нюх. Виявилося, що чутливість до різних харчових запахів може відрізнятися.

Втрата нюху з віком

Почуття нюху у людей слабшає з віком. У віці 80 – 98 років він порушений у 62,5% людей. Люди похилого віку не тільки гірше відчувають запахи, але і мають труднощі з їх диференціацією. Водночас відчуття смаку у них страждає рідше.

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Нове дослідження

До теперішнього часу вважалося, що з часом чутливість до всіх запахів знижується паралельно. Фахівці з харчових продуктів з Копенгагенського університету показали, що це не так. У новому дослідженні брав участь 251 житель Данії у віці від 60 до 98 років. До контрольної групи увійшли 92 людини 20 – 39 років.

В експерименті вчені використовували не звичайний набір ароматів, який використовують для перевірки нюху, а 14 добре знайомих харчових запахів, таких як бекону, тостів, спаржі, кави, кориці, апельсина і ванілі. У своєму виборі вчені виходили з того, які продукти зазвичай їдять люди похилого віку. Всі запахи були представлені у вигляді ефірних масел на нюхальних паличках.

Які запахи літні люди відчувають найслабше

Учених цікавило не тільки, в якому ступені випробовувані можуть відчувати ці запахи, але і наскільки вони їм подобаються. Найбільше сподобалися запахи смаженого м'яса, цибулі та грибів. Водночас чутливість саме до них постраждала найзначніше. Аромат кави, який вони відчували також порівняно слабо, їм подобався менше, ніж молодим людям.

Наше дослідження показало, що притуплення нюху у літніх людей – складне питання. Попри слабке сприйняття запахів м'яса, цибулі й грибів, вони відчувають аромати апельсина, ванілі та малини так само як молоді. Тобто, зниження нюху в старшому віці здається швидше виборчим стосовно запахів. Дійсно цікавий наступний факт: наскільки подобається запах, необов'язково залежить від того, як добре людина його відчуває,

– пояснили автори дослідження.

Причини вибіркової втрати нюху

Вчені не знають точної причини такого вибіркового зниження нюху, однак вказують, що в ході дослідження літні люди слабше відчували запах продуктів, з яких готують солоні страви (до їх смаку чутливість зазвичай і страждає першою). Оскільки відчуття запахів і смаків тісно переплетені, коли мова йде про їжу, сприйняття ароматів потенційно може бути порушене при притупленні певного смаку.